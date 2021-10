Toename EV-verkoop zorgt voor megaomzet Fastned

In de eerste drie kwartalen van vorig jaar bedroeg de omzet van Fastned, uitbater van snellaadstations in Europa, €1,6 miljoen. Fastned zag zijn omzet in de eerste drie kwartalen van dit jaar met maar liefst 96 procent toenemen tot €3,2 miljoen. Het feit dat er steeds meer elektrische auto's rondrijden die ook van verse stroom voorzien moeten worden, is als voornaamste oorzaak van de omzetstijging aan te wijzen. Ook zegt Fastned dat zijn groeiende laadnetwerk, dat daar uiteraard mee samenhangt, een rol heeft gespeeld. Cijferliefhebbers opgelet, Fastned biedt namelijk een interessant inkijkje in wat er zich achter de schermen heeft afgespeeld.

Fastned heeft de afgelopen drie kwartalen in totaal 5,5 GWh (gigawattuur) in elektrische auto's gepompt, een toename van 89 procent ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Het aantal actieve gebruikers van Fastned-stations is in de afgelopen negen maanden met 88 procent toegenomen tot 88.830 die met zijn allen goed zijn geweest voor 282.000 laadsessies. Dat waren er 66 procent meer dan in de eerste drie kwartalen van 2020. Daarbij moet wel gezegd worden dat er in 2020 vanwege de maatregelen natuurlijk relatief weinig gereden werd.

Fastned heeft momenteel 164 laadstations in 5 landen. Dit jaar heeft het bedrijf in Nederland 14 stations geopend, al waren er 11 daarvan voorheen MisterGreen-stations. In Duitsland zijn 4 nieuwe locaties geopend, in België 2 en in het Verenigd Koninkrijk één. Inmiddels is Fastned druk in de weer om ook in Frankrijk laadstations te openen. Frankrijk wordt dan het zesde land waarin het actief is. In heel 2021 wil Fastned in totaal minstens 45 nieuwe stations openen. Het bedrijf mikt er zelfs op dat het openen van 55 nieuwe stations haalbaar gaat zijn.