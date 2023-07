Fastned breidt uit naar Scandinavië

Het Nederlandse snellaadbedrijf Fastned breidt zijn territorium uit naar Scandinavië. Het strijkt neer in Denemarken. Dit jaar nog worden de eerste snellaadstations van Fastned in Denemarken uit de grond gestampt.

Denemarken is het eerste Scandinavische land waar Fastned actief wordt. Het heeft van de Deense Vejdirektoratet - in zekere zin het Deense equivalent van Rijkswaterstaat - toestemming gekregen om in het land snelladers te plaatsen.

Fastned start zijn Deense avontuur met drie snellaadstations. Twee daarvan openen eind dit jaar, het derde station wordt in de zomer van 2024 in gebruik genomen. Er komt een station met vier laders te staan in Helsingør, een slimme plek. In Helsingør vertrekt namelijk de veerboot naar Helsingborg in Zweden. Ook in Grevinge komt een station met vier laders te staan. Het derde en grootste station krijgt 16 snelladers en komt -in 2024 - in Langeskov Syd te staan langs de E20.

Denemarken is voor Fastned een mogelijk lucratieve nieuwe markt. Denemarken heeft zich als doel gesteld om in 2030 in het land 1 miljoen elektrische auto's te hebben rijden. Fastned wil op zijn beurt tegen 2030 in Europa 1.000 laadstations hebben. In Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Zwitserland heeft Fastned in totaal meer dan 270 snellaadstations.