Facelift Friday: Hyundai Sonata

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De 'usual suspects' zijn in de loop der tijd vrijwel allemaal al langs gekomen bij Facelift Friday, dus steeds vaker blikken we terug op wat meer vergeten facelifts. Die van deze week is daar een goed voorbeeld van. We nemen de vierde generatie van de Hyundai Sonata eens onder de loep.

Een noemenswaardig verkoopsucces is de vierde generatie van de Hyundai Sonata hier nooit geweest en dat kon de facelift niet voorkomen. De EF-generatie, die het einde van de jaren 90 en het begin van het jaar 2000 overbrugde, vond hier slechts 1.137 eerste eigenaren. Het gros daarvan kocht de auto vóór de facelift. Smaken verschillen, maar de gefacelifte Sonata oogde toch aanzienlijk moderner dan de pre-facelifte. Het designhuis van het Zuid-Koreaanse merk zorgde ervoor dat de auto zijn typische jaren 90-lijntjes ruilde voor meer eigentijdse looks.

Vooral aan de achterkant werd de Sonata flink onder handen genomen. De wat Amerikaans ogende derrière maakte plaats voor een rustiger en strakker vormgegeven achterkant. De kentekenplaat verhuisde naar de achterklep en en de achterlichten kregen een compleet nieuwe vorm. Met een beetje fantasie kun je er haast wat Jaguar S-type in herkennen. Het neusje vertoonde, zoals meer Hyundais in die tijd, na de facelift wat Mercedes-trekjes. De compleet nieuwe koplampen speelden daarbij een grote rol.

Zoals gezegd kon het hier in Nederland de verkoopcijfers niet noemenswaardig opkrikken. In 2004 hield het hier op voor vierde generatie van de Sonata. In China stond echter nog tot 2012 een veel verder gefacelifte variant van deze Sonata in de showroom (zie laatste twee foto's). Die ging door het leven als de Moinca en was vooral aan de achterkant nog duidelijk te herkennen als de Sonata EF. Behalve een compleet nieuw front moest een verlengstukje van de achterlichten op de achterklep ervoor zorgen dat de auto nog modern genoeg oogde. Of Hyundai daarin is geslaagd, laten we aan jou over.