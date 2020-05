F1 gaat mogelijk circuits toevoegen aan kalender 2020

Carey noemde donderdag in gesprek met investeerders geen namen, maar naar verluidt gaat het vooral om circuits die in het verleden wel al veelvuldig op de kalender stonden. Imola in Italië en het Duitse Hockenheim zouden interesse hebben getoond, evenals het Portugese Portimão, waar nog nooit een Formule 1-race is verreden. Mede door het toevoegen van circuits hoopt de Formule 1 nog tot een seizoen van vijftien tot achttien races te komen. "En dan is het misschien mogelijk dat in de tweede helft van het jaar fans aanwezig zijn", zei Carey.

Het plan is om eerst een serie races in Europa af te werken. "We verwachten dat die nog zonder publiek verreden worden", volgde Carey. Races in Azië, het Midden-Oosten en Amerika vinden mogelijk niet achter gesloten deuren plaats.

Januari 2021

Nadat de eerste tien races van het Formule 1-seizoen geschrapt waren door de uitbraak van het coronavirus, werd al duidelijk dat de Formule 1 op sommige circuits twee races wil rijden. Carey mikt nog altijd op een openingsrace in Oostenrijk op 5 juli, waarna er ook op 12 juli achter gesloten deuren wederom gereden zal worden op de Oostenrijkse Red Bull Ring.

De laatste GP van het seizoen moet halverwege december plaatsvinden. "Ongeveer een maand na de oorspronkelijke einddatum", zei Carey. Hij voegde daar wel aan toe dat doorgaan tot januari 2021 niet de intentie is, maar wel tot de mogelijkheden behoort.