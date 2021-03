Exclusieve AC Cobra met V8 viert 120 jaar AC Cars

AC Cars is dit jaar 120 jaar oud en daar staan de Britten graag bij stil. De onlangs onthulde AC Cobra 378 Superblower met V8 komt ook in een extra exclusieve oplage van 12 stuks. Eén voor ieder decennium.

AC Cars is in z'n bestaan weliswaar niet altijd actief geweest, maar het is dit jaar in ieder geval wel 120 jaar geleden dat het merk ontstond. De befaamde, uit de jaren 60 stammende Cobra werd tien jaar geleden nieuw leven ingeblazen. Sindsdien zijn er in beperkte aantallen Cobra's gebouwd. Op dit moment biedt AC (wederom in beperkte oplage) de Cobra met een 354 pk sterke 2.3 Ford EcoBoost-viercilinder aan en er is zelfs een 313 pk sterke elektrisch aangedreven Cobra. Sinds januari is er ook weer een Cobra met V8 aan toegevoegd. Die luistert naar de naam 378 Superblower. Op basis van die krachtigste Cobra stoomt het nu twaalf speciale 'Anniversary'-edities klaar, ter ere van het 120-jarig jubileum.

Net als bij de 'gewone' 378 Superblower is een van de Chevrolet Corvette C7 ZO6 bekende 6.2 V8 met supercharger verantwoordelijk voor het bulderende geweld. Die is in de Cobra Superblower goed voor een vermogen van maar liefst 588 pk. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak en de aandrijving komt uiteraard op conto van de achterwielen. Op bovenstaande foto's zie je de reguliere Superblower, maar de feesteditie voegt daar onder meer een speciale kleurstelling en de nodige Anniversary Edition-logo's aan toe. De 12 feestnummers zijn te bestellen in vijf verschillende historisch verantwoorde kleurcombi's, die je hieronder ziet.

Ook neemt AC Cars de chassisnummers van de feestversies op in zijn 'AC Bible', waarin de meest memorabele creaties uit zijn verleden staan. Dat moet uiteraard later weer de nodige waardestijging met zich meebrengen, want dit worden waarschijnlijk echte verzamelaarsobjecten. Op zich mag dat voor het geld ook wel. AC Cars vraagt omgerekend €151.300 voor de Cobra Superblower Anniversary Edition. AC Cars lijkt overigens wel te trakteren, want dat is exact dezelfde prijs als het vraagt voor de reguliere Superblower. Op die manier is de feesteditie waarschijnlijk ondanks z'n stevige prijs snel uitverkocht.