AC onthult bloedsnelle elektrische Cobra Series 4

Sinds AC Cars tien jaar geleden weer in bedrijf kwam is er hard gewerkt aan een zo uitgebreid mogelijk aanbod. Uiteraard zijn er weer Cobra's bij die hun klassieke uiterlijk combineren met moderne benzinekracht (van Ford en Chevrolet), maar vorig jaar tilde AC ook een eerste elektrische Cobra op het podium. Dat is er eentje volgens het ontwerp van de Series 1, met een 313 pk elektromotor. Ongetwijfeld al goed voor een hoop rijplezier, al kan er natuurlijk altijd een schepje bovenop. Dat doet AC nu met de elektrische Cobra Series 4.

De elektrische Series 4, ook bekend als Mk IV, oogt niet alleen een stuk sportiever dan de Series 1, maar is ook een flinke klap sterker. Althans, de topuitvoering. AC schroeft namelijk in de 'mildste' versie dezelfde 313 pk elektromotor als in de elektrische Series 1. Wel is de Series 4 iets lichter, hij weegt geen 1.250 kg maar 1.190 kg. De 0 naar 100 km/h-sprint is daardoor al in 4,9 seconden achter de rug, toch even 1,8 seconden sneller. Het geschatte rijbereik is met 305 km ook prima te noemen. Het absolute neusje van de zalm is de variant met 626 pk. Die heeft pakweg 4 seconden nodig voor dezelfde sprint en is met 1.240 kg wel weer iets zwaarder. Het rijbereik schat AC op zo'n 260 km. Waarschijnlijk neemt het bijladen wel even in beslag, want bij de elektrische Cobra Series 1 ging dat enkel met een 6 kW-lader.

Wie enthousiast is geworden, moet dat enthousiasme stevig vast proberen te houden bij het horen van de prijs. De 313 pk Cobra Series 4 electric kost namelijk omgerekend minimaal € 172.174. De 626 pk variant staat daar met € 195.457 nog een flinke stap boven.

Krachtigere V8 voor Superblower

Er is gelukkig ook mooi nieuws voor wie een Cobra geen Cobra vindt zonder het geschreeuw van een dikke V8. AC hangt namelijk een krachtigere V8 in de Superblower. Voorheen had die een 588 pk 6.2 V8 van de Chevrolet Corvette C7 ZO6, maar het vermogen van dat blok is stevig opgeschroefd. Maar liefst 659 pk en 880 Nm stampt die er nu uit. Wat dat met de prestaties van de Cobra Superblower doet, meldt AC nog niet. De prijs is al wel bekend: omgerekend € 162.297, goedkoper én krachtiger dan de twee elektrische types dus.