AC Cobra GT Roadster: gloednieuw, retro en bloedsnel

Het Britse AC heeft in het Tottenham Hotspur-stadion in Londen officieel het doek getrokken van zijn Cobra GT Roadster: een moderne verschijningsvorm geïnspireerd op de aloude AC Cobra. De auto is vanaf heden in zowel links- als rechtsgestuurde vorm en wereldwijd te koop en wordt in een oplage van 250 stuks per jaar gebouwd. Prijzen zijn nog niet bekend.

Met wat we tot dusver leerden over de nieuwe AC Cobra GT Roadster is nog maar weinig van het nieuws dat bij de onthulling vrijkomt een verrassing, maar desalniettemin hijsen we hem graag nog eens op het digitale podium. Een aantal weetjes over de 'nieuwe Cobra' zijn namelijk wel degelijk nieuws. Een daarvan is dat de makers, het Britse AC, erop geënt waren de auto te ontwikkelen als een volwaardige gran turismo. Dat wil zeggen dat hij allerhande moderne veiligheidstechnologieën (denk aan bijvoorbeeld een moderne tractiecontrole) aan boord krijgt en voldoende ruimte en comfort biedt voor personen 'ruim langer dan 1,80 meter'.

Ook weten we meer over het gewicht van de ruim 4,2 meter lange Cobra GT Roadster - toch wel een belangrijk gegeven, gezien de filosofie van het oorspronkelijke model. De moderne AC Cobra weegt inclusief vloeistoffen 'minder dan 1.450 kg', en dat is een stukje minder dan aanvankelijk door AC werd gesuggereerd. Het bedrijf hield het gewicht laag door gebruik te maken van een aluminium buizenchassis, dat vervolgens werd bekleed met panelen van een koolstofcomposiet.

In 3,4 seconden naar de 100

Voor de motorisering valt er te kiezen uit twee 5-liter V8'en, waarvan eentje atmosferisch is en eentje die een supercharger heeft. Eerstgenoemde levert tot 460 pk, terwijl de supercharged variant tot 663 pk los kan laten op de achterwielen. Beide motoren zijn te combineren met een tientraps automaat of een handgeschakelde zesbak. Kies je voor de krachtigste variant met de automaat, dan is de Cobra GT Roadster in staat om in 3,4 seconden naar de 100 km/h te snellen.

AC gaat per jaar zo'n 250 exemplaren van de AC Cobra GT Roadster vervaardigen en de eerste 250 auto's zijn al verkocht. Hoe lang het bedrijf de roadster produceert, is nog niet bekend, maar reken dus op minstens een jaar wachttijd - mocht je geïnteresseerd zijn. Een precieze prijs hebben we nog niet, maar een bedrag van boven de €300.000 is - zeker nadat er bpm overheen komt - zeer aannemelijk.

Retro interieur

Daarbij lopen de prijzen voor de GT Roadster hoe dan ook uiteen, want elk exemplaar kun je naar smaak - en tegen betaling - aankleden. Vooral voor het interieur valt er hoogstwaarschijnlijk genoeg te kiezen. Dat interieur zien we op bijgevoegde afbeeldingen overigens voor het eerst en toont onmiskenbare gelijkenissen met dat van de oorspronkelijke AC Cobra's. Daarin vond je alleen geen navigatiesysteem of climatecontrol ...