Exclusief: nieuwe sportcoupé uit de 3D-printer

Even terugspoelen naar 2015, het jaar waarin we voor het eerst iets van start-up Divergent te horen kregen. Het bedrijf, toen nog Divergent Microfactories geheten, stelde zes jaar geleden de Blade aan de wereld voor. De Blade was een 700 pk sterke supercar die zowel benzine als aardgas lustte. Bijzonderder was de wijze waarop de Blade werd gefabriceerd, het heftig gelijnde en slechts 630 kilo wegende uithangbord van Divergent's kennis en kunde werd namelijk met een 3D-printer gemaakt. AutoWeek heeft patentplaten in handen waarop een nieuwe auto van Divergent is te zien.

De nieuwe auto van Divergent, waarover het bedrijf verder niets loslaat, heeft aan zowel voor- als achterzijde scherp getekende, platte verlichting. Het is nog niet bekend of Divergent deze nieuwe coupé daadwerkelijk in serie gaat produceren of dat het net als de Blade bij één exemplaar blijft.

Het gaat Divergent momenteel niet erg voor de wind. Vorig jaar rond deze tijd zag het bedrijf zich genoodzaakt het personeelsbestand met een derde te verkleinen. Er werken momenteel zo'n 100 personen bij het bedrijf. Divergent is onder meer toeleverancier voor de auto-industrie en de luchtvaart en is van mening dat 3D-printers, waarin het bedrijf zich specialiseert, het productieproces danig kunnen versnellen. In februari vorig jaar presenteerde het door Divergent-CEO Kevin Czinger uit de grond gestampte automerk Czinger de 21C, een supercar die ook ten dele uit de 3D-printer kwam. Het is niet ondenkbaar dat de coupé op deze nieuwe set patentplaten ook onder vlag van automerk Czinger gevoerd gaat worden.