Czinger 21C is heftige nieuwkomer

Het vorig jaar opgerichte Czinger brengt iets heftigs mee naar Genève. Dat liet het bedrijf eerder deze maand weten. Nu is ook bekend hoe heftig het eerste model van het jonge bedrijf is geworden. Een korte samenvatting: zeer heftig.

De eerstgeborene van Czinger heet 21C en is een hypercar met een uit koolstofvezel vervaardigde koets. Interessanter is de hybride aandrijflijn die onder de wulpse koets schuilgaat. De 21C heeft een 2,88-liter grote V8 waar niet één, maar twee turbo's op zijn geschroefd. Deze achtcilinder drijft de achterwielen aan en is gekoppeld aan twee elektromotoren die op hun beurt aandacht besteden aan de voorwielen. Tussen de V8 en de wielen ligt een handgeschakelde bak met zeven versnellingen. Het totaalvermogen ligt op een niet bepaald bescheiden 1.250 pk. Daarmee is de 21C snel. Heel snel.

Met zijn 1.250 pk sterke V8, die pas bij 11.000 tpm in de toerenbegrenzer schiet, sprint de 1.200 kilo wegende 21C - op papier althans - in 1,9 seconden naar een snelheid van 100 km/h. In slechts 15 tellen dendert de 21C naar een snelheid van 300 km/h én vervolgens weer tot stilstand. Het kan nog extremer. De 21C moet een 0-400-0 km/h-sessie in slechts 29 tellen kunnen afronden. De topsnelheid: 432 km/h. Het spoilerwerk is goed voor 250 kilo neerwaartse druk bij 250 km/h, en dat lijk je nodig te zullen hebben.

Czinger gaat slechts 80 exemplaren van de 21C bouwen, en dat zullen niet allemaal straatlegale hypercars zijn. Er komt ook een voor het circuit bestemde variant die Czinger de 21C Lightweight doopt. Deze met een totaalgewicht van 1.218 kilo in totaal 32 kilo lichtere variant heeft uitbundiger spoilerwerk, goed voor maar liefst 790 kilo neerwaartse druk bij een snelheid van 250 km/h. De topsnelheid van deze circuitsmaak ligt op 380 km/h.