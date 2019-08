Ex-Google-ingenieur beticht van doorsluizen informatie aan Uber

De zaak komt vandaag voor de rechter, meldt Reuters. De hoofdrol in het verhaal is weggelegd voor Anthony Levandowski, een hooggeplaatste ingenieur die tot 2015 werkzaam was bij Waymo, een tak van Googles moederbedrijf Alphabet Inc. Levandowski vertrok om voor zichzelf te beginnen, maar zijn startup werd al snel overgenomen door Waymo’s directe concurrent Uber. Ook dat bedrijf investeert volop in de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s.

Alle reden om de beste man goed in de gaten te houden, en dat is precies wat men bij Alphabet deed. Levandowski downloadde volgens het bedrijf vlak voor vertrek duizenden bestanden van de Waymo-servers. De advocaten van Levandowski stellen dat hun cliënt onschuldig is en doen er in de vandaag startende rechtzaak ongetwijfeld alles aan om dat te bewijzen.

In 2017 klaagde Waymo Uber al aan voor diefstal van bedrijfsgeheimen. Dat leidde in 2018 tot een schikking van 245 miljoen dollar. Nu gaat Alphabet achter Levandowski zelf aan, want die is als gevolg van de aanklachten niet langer werkzaam bij Uber.