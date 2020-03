Europese verkoop van bedrijfswagens daalt

In februari zijn in Europa minder bestelbussen en vrachtwagens verkocht dan in dezelfde maand in 2019, maakt brancheorganisatie ACEA woensdag bekend. Er zijn alleen meer bussen en touringcars geregistreerd dan een jaar eerder.

In totaal werden in februari 308.350 bestelwagens, vrachtauto's, touringcars en bussen geregistreerd, 6,2 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal registraties van bestelwagens viel met 130.366 stuks in februari 4 procent lager uit, terwijl de vraag naar lichte vrachtwagens met 18,2 procent daalde naar 22.095 exemplaren. 18.101 zware vrachtwagens gingen vorige maand op kenteken, een afname van 19,3 procent.

Er is niet enkel slecht nieuws, want bij twee categorieën nam de verkoop toe. Het aantal nieuwe bussen en touringcars kwam uit op 2.428. Dat is een toename van 3,1 procent. In Nederland stabiliseerde de verkoop van personenauto's in februari. Februari 2020 scoorde met een verschil van enkele tientallen auto's namelijk nagenoeg identiek aan dezelfde maand vorig jaar. De bestverkochte auto was in februari de Kia Niro. Voor maart ziet het beeld er naar verwachting heel anders uit door de acute coronacrisis.