EV's en hybriden populairder dan vorig jaar

Qua verkoopcijfers is 2020 tot op heden vooral een bijzonder jaar vanwege de enorme terugval in autoverkopen. Toch is er meer nieuws; de volledig en deels elektrisch aangedreven auto's zijn verhoudingsgewijs weer wat populairder geworden dan vorig jaar.

Uiteraard wordt het nieuws over de autoverkoop in ons land beheerst door de rake klappen die vallen wegens de coronacrisis. In april viel de nieuwverkoop maar liefst 53 procent lager uit dan een jaar eerder. Kommer en kwel voor de auto-industrie. Goed nieuws is er echter voor de aanbieders van alternatief aangedreven auto's, want hoewel de absolute aantallen natuurlijk tegenvallen, kiezen steeds meer Nederlanders voor een EV of een (plug-in) hybride. Dat blijkt uit de cijfers van Bovag over de eerste vier maanden van het jaar.

Vooral de hybride auto's kennen verhoudingsgewijs een enorme groei: een krappe 15 procent van de nieuw verkochte auto's dit jaar was een hybride. Dat is verhoudingsgewijs een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. In totaal werden er in 2020 tot op heden 17.445 nieuwe hybriden op naam gezet. Volledig elektrische auto's stegen ook wat in populariteit; 9 procent van de tot op heden in 2020 verkochte auto's was volledig elektrisch, vorig jaar was dat in dezelfde periode 7 procent. 10.233 EV's werden er tot op heden gesleten dit jaar.

De meest populaire EV is nog steeds de Tesla Model 3. Toch vielen de verkopen daarvan tot nu toe 43 procent lager uit dan vorig jaar. En met 1.539 verkochte exemplaren loopt de Kia e-Niro slechts een kleine 300 exemplaren achter op de Tesla dit jaar. Ook de hybride Niro doet het erg goed. Die is met 2.072 verkochte exemplaren tot op heden de populairste gedeeltelijk elektrisch aangedreven auto van 2020. De Toyota's Corolla, Yaris en C-HR volgen op plaatsen twee, drie en vier.