Europese topman Ford: 'We zijn hier te groot'

Ford staat in Europa een aardige transitie te wachten. Niet alleen verdwijnen er bekende modellen en wordt de komende jaren het aanbod steeds elektrischer, ook zal Ford snijden in zijn dealerbestand.

Het zijn roerige tijd voor Ford Europa. De Amerikanen hebben hun aanwezigheid op ons continent tegen het licht gehouden en dat leidt tot enkele fundamentele veranderingen. Ford wil in 2030 (vijf jaar voordat het moet) hier al volledig elektrisch zijn en dat gaat niet zonder slag of stoot. Er komen nieuwe modellen bij, zoals de nieuwe Explorer, en Ford tovert de fabriek in Keulen om voor de productie van EV's, maar Ford gaat ook over tot het schrappen van bekende modellen als de Fiesta (en zo goed als zeker de Focus) en het trekt zich terug uit de oude bekende fabriek in Saarlouis. Daar houdt het niet op met de veranderingen.

Bij Automotive News verklaart Martin Sander, hoofdverantwoordelijk voor Fords Personenautotak in Europa, dat het dealerbestand ook aardig op de schop gaat. "Over het algemeen is ons dealernetwerk hier te groot, we moeten herstructureren," aldus Sander. "Ons ideale netwerk is kleiner dan het vandaag de dag is, maar nog steeds groot genoeg om klanten in heel Europa te bereiken." Op diverse plekken zullen er dus Ford-dealers gaan verdwijnen, is de strekking van zijn verhaal. Volgens Sander zijn de dealers al op de hoogte van de plannen.