West-Europese EV-verkoop verdubbeld in 2020

Het aantal verkochte EV's in West-Europa bedroeg in 2020 726.000, meldt onderzoeksbureau Schmidt Automotive Research. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van 2019. Ook hebben over het gehele jaar meer EV's dan plug-in hybrides de showroom verlaten.

Vergeleken met 2019 zijn er in 2020 105 procent méér volledig elektrische auto's verkocht. Het aantal van 726.000 EV's is op de totale West-Europese autoverkoop goed voor een marktaandeel van 6,7 procent. In december zette de verkoop een behoorlijke eindsprint in, want toen werden net iets meer dan 160.000 EV's geregistreerd. In Duitsland werden die maand met 43.677 exemplaren de meeste EV's verkocht. Ook plug-in hybrides doen het qua aantallen beter dan ooit, maar uit het totaal van 605.000 verkochte PHEV's blijkt dat BEV's meer in trek zijn bij de consument. Het marktaandeel van volledig elektrische auto's en plug-ins bij elkaar bedraagt net iets meer dan 12 procent.

Dat elektrische auto's in trek zijn bij de West-Europese consument, is niet nieuw. Met name dankzij het fiscale klimaat gaat het in sommige landen hard met de EV-verkoop. Zo was 54,3 procent van alle nieuw verkochte auto's in Noorwegen elektrisch, in Nederland nam dat marktaandeel toe naar net iets meer dan 20 procent. In Duitsland ligt het aandeel van EV's in de totale autoverkoop met 1,2 procent een flink stuk lager, maar dankzij een omvangrijke subsidieregeling weet de Duitse consument steeds vaker met een nieuwe auto de weg naar de laadpaal te vinden. Zowel in Duitsland als in Noorwegen én in Nederland voert de Volkswagen ID3 de elektrische verkooplijsten aan.