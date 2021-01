Duitse EV-verkoop verdrievoudigd in 2020

In 2020 zijn er in Duitsland 194.163 volledig elektrische auto's verkocht. Dat is een ruime verdrievoudiging ten opzichte van 2019. De stijging is mede te danken aan het subsidiebeleid in Duitsland en de huidige technologische ontwikkelingen. Volkswagen ontpopte zich als marktleider.

De EV maakt een stormachtige opmars in Duitsland. In 2019 werden er namelijk nog 63.281 auto's met een volledig elektrische aandrijflijn bij onze Oosterburen verkocht, volgens de cijfers van het KBA waren dat er in 2020 ruim 194.000. Op het totale aantal verkochte auto's vertegenwoordigt dat een marktaandeel van 1,2 procent. Opvallend genoeg is de particuliere markt in Duitsland goed voor bijna de helft van de totale EV-verkoop. Dat is een behoorlijke tegenstelling met onze markt, waar EV's vooral zakelijk worden aanschaft. Volkswagen snoept op het gebied van EV's het grootste marktaandeel weg met 23,8 procent, gevolgd door Renault (16,2 procent) en Tesla (8,6 procent). De marktintroductie van de Volkswagen ID3 is daarin ongetwijfeld een doorslaggevende factor geweest.

Volgens KBA-directeur Richard Damm is Duitsland goed op weg om het doel van 7 tot 10 miljoen geregistreerde EV's in 2030 te gaan halen. De Duitse overheid draaide de subsidiekraan daarvoor het afgelopen jaar al verder open. Hierdoor bedraagt de aanschafsubsidie voor een nieuwe elektrische auto €6.000. Het afgelopen jaar keerde men €652 miljoen aan subsidie uit. De subsidieregeling blijft in ieder geval tot 2025 van kracht. De aankoop van plug-in hybrides en hybrides wordt eveneens gestimuleerd, maar het te ontvangen bedrag is dan lager. Het werpt in ieder geval zijn vruchten af, want in het laatste kwartaal van 2020 had 22 procent van de nieuwe auto's in Duitsland een vorm van alternatieve aandrijving.