Europese Commissie wil aansprakelijkheidsregels voor autonome auto

Wie is er eigenlijk aansprakelijk als je straks in je zelfrijdende auto iemand anders schade of letsel toebrengt? Dat lijkt een kwestie van goed de kleine lettertjes lezen, maar als het aan de Europese Commissie ligt, wordt een en ander straks een stuk helderder.

De Europese Commissie wil de aansprakelijkheidsregels in de Europese Unie moderniseren, onder meer zodat 'slimme' producten gedekt zijn in het geval van bijvoorbeeld een gefaalde software-update. Daarnaast moeten er volgens de Europese Commissie eenduidige en heldere regels komen over aansprakelijkheid in het geval van letsel of schade die is veroorzaakt door bijvoorbeeld een autonome auto. Hoe en wat er er precies wordt vastgelegd is nog niet bekend.

"We moeten enerzijds ruimte geven aan het enorme potentieel van nieuwe technologieën, maar tegelijk moeten we altijd zorgen voor de veiligheid van de gebruiker", zegt Eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) volgens ANP. "Het gebruik van drones of bezorgdiensten met behulp van kunstmatige intelligentie werkt alleen als de consument zich veilig en beschermd voelt. Daarom stellen we voor om ons juridische kader geschikt te maken voor de digitale overgang." Verder moet het mogelijk worden om aansprakelijkheid te eisen voor bijvoorbeeld verlies van data en in het geval van privacyschendingen. Niet zo vreemd, er wordt door steeds meer producten waaronder auto's immers behoorlijk wat data verzameld. Hier komt bij dat het EU-bestuur de bewijslast wil omkeren. Bedrijven moeten dus zelf aantonen dat hun producten veilig zijn en aan alle regels en daarmee verbonden eisen voldoen.