‘EU-verkopen ‘schonere’ auto’s slecht verdeeld’

De verkopen van auto’s met een (deels) elektrische aandrijflijn en auto’s op cng gaan in de EU omhoog, maar dat wordt veroorzaakt door toenemende verkopen in slechts een paar landen. Wil de EU zijn ambitieuze CO2-doelen halen, dan moet daar verandering in komen, stelt de ACEA.

De Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - ACEA dus - is de bond voor Europese autofabrikanten. Directeur Eric-Mark Huitema: “De onevenredige verdeling van de afzet van groenere auto’s is zorgwekkend. Om de extreem ambitieuze CO2-doelen van de EU te halen, moet daar verandering in komen. Wij richten ons daarom tot de overheden. Als zij niet met stimulansen komen, blijft EV-bezit voor de meesten onbereikbaar.” Uit de tabel (bron: ACEA) blijkt dat in een land als Polen, de EV-verkopen goed zijn voor slechts 0,2 procent van de markt. In Zweden is dat percentage het hoogst, met 8 procent. Nederland staat met 6,7 procent op de tweede plek. In Noorwegen ligt het percentage overigens het hoogst, maar het land behoort niet tot de EU en valt dus buiten dit onderzoek.

De ACEA kijkt echter niet alleen naar auto’s met een accupakket. Ook waterstof-auto's en exemplaren met een cng-installatie worden meegenomen. De hoeveelheid verkopen van de eerste van die twee is in Europa nog verwaarloosbaar. Bij auto’s op cng (aardgas) valt op dat liefst 74 procent van de verkopen plaatsvinden in Italië en Duitsland.

In zowel Oost- en Midden-Europa als in Zuid-Europa lopen de EV-verkopen achter ten opzichte van die in de noordwestelijke landen. Dat wijst erop dat niet alleen economische kenmerken bepalend zijn voor de EV-verkopen: Italië en Spanje kennen respectievelijk de derde en vierde grootste economieën van de EU, maar de auto met stekker is er nog weinig populair. Op dit moment zijn er vier landen met een nationaal EV-verkopenaandeel hoger dan 2,5 procent. Om de CO2-doelen van 2025 en 2030 te behalen, moet dat aantal nog flink toenemen, meent de ACEA.