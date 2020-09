EU overweegt 'afkopen CO2-uitstoot' voor autofabrikanten

Het is voor meerdere industriële sectoren mogelijk of zelfs verplicht om hun CO2-uitstoot 'af te kopen' bij de Europese Unie. Zogenoemde emissierechten moeten ingekocht worden en in ruil daarvoor mag er CO2 uitgestoten worden. Dat moet bedrijven prikkelen om de uitstoot te verminderen en tegelijk ook wat ruimte bieden om in een redelijk eigen tempo een transitie naar minder uitstoot door te gaan. Voor de auto-industrie gelden in zekere zin meer beklemmende voorwaarden: ieder jaar gaat simpelweg de CO2-norm voor het totale wagenpark omlaag en fabrikanten die deze norm overschrijden, krijgen forse boetes.

Nu de EU voor volgend jaar kijkt naar hervormingen van de 'CO2-markt', ligt ook de transportsector weer onder de loep. Er gaan stemmen op om deze sector ook mee te nemen in deze markt, meldt Reuters. Daarmee zouden autofabrikanten dus ook in staat worden gesteld om zelf hun CO2-uitstoot te reguleren en in ruil voor een relatief hoge uitstoot dus dure emissierechten betalen. Geen boetesysteem, maar afkopen dus.

Frans Timmermans, hoofd van de klimaattak van de EU, voelt hier niet meteen wat voor: "We zijn zeker bereid om dit als een mogelijkheid te onderzoeken, maar in dit stadium ben ik er persoonlijk niet van overtuigd dat dit de juiste weg vooruit is." Volgens hem gaat de CO2-taks voor autofabrikanten volgens de huidige plannen de komende jaren gewoon alsmaar verder omlaag en is dat uiteindelijk een betere manier om snel uitstoot terug te dringen.