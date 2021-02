'EU moet mikken op 1 miljoen laadpunten in 2024'

In de brief staat een doelstelling die er niet om liegt: in 2024 moet het aantal laadpunten in de Europese Unie op 1 miljoen stuks zitten, terwijl dat aantal in 2029 alweer verdrievoudigd moet zijn naar 3 miljoen. Niet alleen ACEA pleit hiervoor, ook milieuorganisatie Transport & Environment en de Europese consumentenorganisatie BEUC hebben de brief ondertekend. Volgens de belangenorganisaties zou de Europese Commissie er verstandig aan doen om de gestelde doelstellingen over te nemen in Europese wetgeving. Een richtlijn is volgens hen te soft, omdat het dan niet bindend is voor de lidstaten. Voorgesteld wordt om per land een individuele doelstelling te stellen. Hiermee moet een sterk signaal afgegeven worden aan consumenten dat de infrastructuur het tempo van de EV-verkopen kan bijbenen. Naast de laadpunten voor EV's pleit men in de brief ook voor 1.000 waterstoftankstations in 2029.

Volgens Oliver Zipse, die naast CEO van BMW tevens voorzitter van ACEA is, loopt de transitie naar elektrische mobiliteit anders spaak: "Het succes van de inspanning van Europese autofabrikanten om elektrische modellen op de markt te brengen wordt nu serieus bedreigd door de vertraagde installatie van laadinfrastructuur in de EU," stelt hij. "De Europese Commissie moet snel actie ondernemen en bindende doelstellingen neerzetten om de laadinfrastructuur in de lidstaten op te schalen." Verder wil de topman dat er meer gefocust wordt op het laden thuis of op het werk, maar hij zegt niet hoe hij dat vorm zou willen geven.

Te trage groei

Het standpunt van ACEA over de Europese laadinfrastructuur is overigens niet nieuw. Vorig jaar trok de organisatie ook al aan de alarmbel in een rapport waaruit bleek dat de laadinfrastructuur veel minder hard groeit dan de verkoop van EV's. Destijds stonden er een krappe 200.000 laadpunten in de Europese Unie, waarvan maar liefst 25 procent in ons land. Met name in Oost-Europa valt wat betreft het aantal laadpunten nog een slag te maken. Of de Europese Commissie de voorgestelde doelstelling overneemt, zal later dit jaar moeten blijken.