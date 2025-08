Ben je gek op de Mercedes-Benz S-klasse W140, de Kathedraal, en/of de Daimler Double Six uit diezelfde tijd? Ga er dan maar even goed voor zitten. In Brunei gaat een enorme verzameling van deze auto's onder de hamer.

Zowel de Mercedes-Benz S-klasse W140 als de Daimler Double Six is inmiddels al aardig op leeftijd, dus is het heel bijzonder om er zo'n gigantische verzameling van op een rij te zien staan. We bedanken AutoWeek-lezer Frits van der Ree hartelijk, want dankzij hem kunnen we deze blik erop werpen en zijn we überhaupt op de hoogte van deze veiling. De auto's staan overigens niet bepaald om de hoek. Het gaat om een veiling van staatsauto's in Brunei (op Borneo). Mocht je er dus eentje op de kop willen tikken, dan heb je in elk geval een leuke rit voor de boeg om te kijken of je een goede koop hebt gedaan.

Volgens Van der Ree, die een kijkje nam tussen de auto's, gaat het bij de Mercedessen in totaal om maar liefst 25 stuks 600 SEL en 22 500 SEL's. Er staan 24 Daimlers Double Six. Overigens moet je er wel tegen kunnen dat het stuur aan de rechterkant zit. In het geval van de Daimlers heeft dat juist ook zo zijn charme. Volgens Van der Ree zijn de auto's al een behoorlijke tijd niet meer gebruikt, de meest recente inzet van één van de auto's lijkt in 2015 te zijn geweest. De meeste staan al zo'n vijftien tot twintig jaar in een opslag. Ze hebben allemaal maar weinig kilometers achter de rug: 8.000 tot 30.000 km. Hier en daar zijn er gebruikerssporen, maar de auto's lijken goed opgeslagen geweest en zijn roestvrij.

Wil jij hier je slag slaan? Dan mag je snel in actie komen. Morgen (2 augustus) is de laatste veilingdag en vandaag is al de laatste dag om de auto's te bekijken. We zijn benieuwd of misschien binnenkort een rijtje van deze auto's ergens dichter bij huis opduikt.