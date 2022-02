Emotie hoog binnen VDL Nedcar: 'Toekomst op het spel'

Bij VDL Nedcar wordt dinsdag door medewerkers gedemonstreerd tegen de bezetting van het nabijgelegen Sterrebos. De kap van dat bos is essentieel voor de toekomst of zelfs het overleven van VDL Nedcar. Er staat veel op het spel, zo wordt wel duidelijk uit eerste hand.

Het is al dagen onrustig rond VDL Nedcar nabij Born. De autofabriek wil de productiecapaciteit uitbreiden ten koste van het nabijgelegen Sterrebos. Uitgebreide plannen hiervoor werden eind 2020 al voorlopig goedgekeurd door de Provinciale Staten. Echter, een groep activisten wil het er niet bij laten zitten en koste wat koste voorkomen dat het bos tegen de vlakte gaat. Het zou om verschillende redenen van 'essentiële ecologische waarde' zijn. De groep 'Red het Sterrebos' wil dat Nedcar uitwijkt naar een andere locatie en een groep activisten verschanste zich daarom vanaf vrijdag in de bomen in het Sterrebos.

Hoewel die activisten nu bijna allemaal weg zijn, meerderen zijn gearresteerd, zit het bij het personeel van VDL Nedcar bepaald niet lekker. AutoWeek verneemt van ingewijden dat de emoties soms hoog oplopen bij werknemers. Er hangt immers veel vanaf. Op een zeker moment zou er over en weer geschreeuwd zijn tussen fabrieksmedewerkers en de activisten in de bomen. Ook zouden sommigen de heren en dames het liefst persoonlijk uit de bomen trekken. Zover is het niet gekomen, maar dinsdagmiddag is het terrein van VDL Nedcar wel het toneel van een tegengeluid. Werknemers demonstreren tegen de bezetting van het Sterrebos, onder leiding van verschillende vakbonden.

Rivian lijkt er bijna klaar voor

Het raakt niet alleen de mensen direct aan de productielijn, zo verneemt AutoWeek van ingewijden, maar ook het hogere management dat hard werkt om een toekomst voor VDL Nedcar veilig te stellen. AutoWeek begrijpt dat de gesprekken met 'een nieuwe opdrachtgever' (ongetwijfeld Rivian) al dermate vergevorderd zijn dat er zeer binnenkort een krabbel gezet kan worden onder een productiecontract, ware het niet dat de trammelant rond het Sterrebos nu opnieuw opspeelt. De uitbreiding van de capaciteit is essentieel om de deal binnen te slepen.

Die deal maakt niet alleen een einde aan de baanonzekerheid voor wie nu al bij VDL Nedcar werkt, maar het zou zelfs goed nieuws zijn voor mensen die er graag zouden werken. Met de uitbreiding van de productiecapaciteit is ook een flinke aanwas van nieuw personeel gemoeid. Naar verluidt zouden er uiteindelijk tot wel 8.000 mensen bij VDL Nedcar kunnen gaan werken, nu werken er zo'n 4.200.

Uitwijken geen optie

Volgens de activisten zou het allemaal alsnog door kunnen gaan als VDL Nedcar gewoon op een andere plek een extra fabriekshal neerzet. Zo simpel ligt het niet, benadrukt ook onze bron: "Een fabriek ergens anders plaatsen gaat niet zomaar. Dat heeft ook met logistiek te maken. Het is niet alsof VDL Nedcar voor de hobby miljoenen uitgeeft om bomen te rooien." En, zo stelt een werknemersvertegenwoordiger tijdens de demonstratie van dinsdagmiddag: "De kap van het bos is nodig om die nieuwe klant binnen te halen. Deze bestaande infrastructuur moeten we gebruiken om de toekomst van Nedcar veilig te stellen."

De Raad van State doet uiterlijk 23 februari uitspraak over de kap van het Sterrebos. Bij goedkeuring wil VDL Nedcar zo snel mogelijk de zaag in het bos zetten, want per 1 maart mag er vanwege het broedseizoen niet meer gekapt worden. De activisten die er vanaf vrijdag zaten, zullen er dan niet meer zitten, maar misschien wel weer opnieuw protesteren. Bij VDL Nedcar hoopt men dat het zover niet meer komt en men inziet hoe groot de belangen niet alleen voor het bedrijf maar ook voor zoveel veelal lokale gezinnen zijn.