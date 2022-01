Activisten bezetten bos bij VDL Nedcar wegens uitbreiding

De activisten klommen met touwen in bomen in installeerden zich daar met hangmatten, maakte de actiegroep Red het Sterrebos bekend. Het gaat om tientallen als vleermuis verklede activisten uit het hele land, gelieerd aan verschillende klimaat- en milieuactiegroepen. In de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren, waarin de autofabriek ligt, gelden tot 09.00 uur noodbevelen. Daarmee slaagde de politie erin donderdag acties en demonstraties rond de fabriek te verhinderen.

Desondanks lukte het de actievoerders vrijdagochtend het bos te bezetten. "De actie is georganiseerd om het bos te beschermen tegen de geplande kap door autofabriek VDL Nedcar", schrijven de actievoerders in een verklaring. VDL wil zeven hectare van het Sterrebos kappen om uitbreiding van de productiehallen van Nedcar mogelijk te maken. "VDL Nedcar wil op de plek van het eeuwenoude bos een nieuwe productielijn neerzetten. De bosbeschermers roepen op om het plan aan te passen zodat het bos behouden blijft."

Met een grote vrachtwagen werden vrijdagochtend rond 10.00 uur mobiele bewakingscamera's de weg langs het bos ingereden. In de bomen zitten en liggen activisten in hangmatten. "We blijven hier zitten totdat bekend wordt gemaakt dat het bos behouden blijft", zei een woordvoerster van de actievoerders, staande onder een groot spandoek tussen de bomen met het opschrift Red het Sterrebos. "Aangezien andere middelen niet helpen, is dit ons laatste redmiddel om het bos voor de kap te redden." Volgens haar is de bezetting tussen 4.00 en 5.00 uur begonnen.

Donderdag ging VDL nog in gesprek met de actiegroep. Een woordvoerder van VDL sprak van een 'constructief overleg', maar kon er niet veel meer over kwijt. "We hebben de intentie om er met elkaar uit te komen", zei hij. Er is voor VDL Nedcar veel aan gelegen om de productiecapaciteit op te schroeven. Het is namelijk in gesprek met Rivian. Die Amerikaanse autofabrikant heeft VDL Nedcar op het oog voor Europese productie van de R1S.