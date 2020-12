Elektrische zevenzitter van Volkswagen gesnapt

Hoewel de ID-familie momenteel nog uit slechts de ID3 en ID4 bestaat, heeft Volkswagen een uitgebreide reeks elektrische modellen in het vat zitten. Een van die nieuwkomers is de ID6, de grotere SUV broer van de elektrische ID4. Vandaag zien we de ID6 weer in zijn opvallende camouflagepak.

In september doken de eerste foto's op van een nieuw elektrisch ID-model van Volkswagen dat mogelijk ID6 gaat heten. De toen in zuiden van Europa gesnapte SUV was op bijzondere wijze vermomd. Volkswagen leek z'n best te hebben gedaan de auto als Peugeot 5008 aan te kleden en ook de ID6 die vandaag in het besneeuwde noorden van Europa is gekiekt, is als de Franse SUV uitgedost.

De ID6 staat net als de ID3 en ID4 op het modulaire MEB-basis. Wel is het de grootste van het stel. Met de ID.Roomz Concept gaf Volkswagen in 2019 al een vooruitblik op een grotere elektrische SUV-achtige en de ID6 lijkt de productieversie van die showauto te worden. Het gat dat zich tussen de ID4 en ID6 bevindt, wordt volgend jaar opgevuld door de ID5. Die ID5 is in feite een sportiever ingestelde ID4 met een sterker aflopende daklijn. De ID6 kiest duidelijk meer de praktische weg. De daklijn loopt ver door naar achteren en dat moet de hoofdruimte achterin natuurlijk ten goede komen. Reken op een zo'n 5 meter lange SUV die dankzij een wielbasis van zo'n 3 meter plek biedt aan vijf tot zeven inzittenden. De schuifdeuren van de ID.Roomz Concept komen niet terug op de definitieve productieversie.

De modulaire MEB-basis biedt Volkswagen de kans een uitgebreide reeks elektrische aandrijflijnen voor de ID6 klaar te stomen. Reken op auto's met een 55 kWh, 62 kWh en 77 kWh groot accupakket en op elektromotoren met vermogens van 180 pk, 204 pk, 265 pk en 306 pk. Volkswagen heeft nog meer ID-modellen in de pijplijn zitten. Zo staat voor 2022 een productieversie van ID. Vizzion gepland. Die sedan krijgt datzelfde jaar waarschijnlijk gezelschap van een stationwagon, een auto waar de ID. Space Vizzion al als voorbode op diende. Meer ID-geweld komt in de vorm van de productieversie van de ID.Buzz en van diens bestelversie, de ID.Buzz Cargo