Elektrische 'Volkswagen Kever' van Ora op komst

Ora is een wel heel jolige Chinese fabrikant. Het merk heeft een stel teaserschetsen getoond van wat het op 19 mei aan het publiek voorstelt. Ora lijkt met een elektrische hatchback te komen waarvan het uiterlijk overduidelijk is gebaseerd op dat van de klassieke Volkswagen Kever.

Ora is een merk van de Chinese fabrikant Great Wall. Ora levert puur en alleen elektrische modellen, auto's die op een enkeling na verpakt zijn in vrolijke retrojasjes. Die elektrische modellen hebben officieel namen als R1, R2 en Haomao, al zijn de Chinese namen veel leuker. Zo heet de R1 'Zwarte Kat', de R2 'Witte Kat' en heeft Ora met de Haomao blijkbaar een 'Goede Kat' in handen. Later deze maand presenteert Ora in China een nieuw model, een auto die net als het gros van z'n broertjes behoorlijk retro is.

Ora's nieuwste EV lijkt zo weggereden uit een parallel universum waar Josef Ganz beschonken achter de tekentafel kroop alvorens hij de lijnen op papier zette van de auto die via een dubieuze 'omweg' zou leiden tot de Volkswagen Kever. Van opzij bezien lijkt Ora's nieuwe elektrische retrorakker ietwat te lang om harmonieus genoemd te kunnen worden, al levert het langwerpige Kever-koetsje ongetwijfeld een praktisch voordeel op. Ook van achteren zijn de Kever-invloeden omnipresent. Op de uitgeklopte spatschermen zitten kleine, ovale achterlichtunits en ook het waarschijnlijk chroomkleurige bumperwerk knipoogt naar het verleden. Later weten we meer over deze vrolijke EV!