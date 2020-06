Citroën parkeert ë-Spacetourer naast ë-Jumpy

PSA’s bestelwagenlijn is in rap tempo van een volledig elektrische aandrijflijn voorzien en nu volgen al snel de personenversies. Citroën stuurt in dat kader de elektrische ë-Spacetourer het toneel op.

PSA maakte vorig jaar bekend dat het met elektrische versies van zijn bestaande busjes zou komen. De Fransen namen tot april van dit jaar de tijd om met meer details te komen. De Opel Vivaro-e mocht zich als eerste laten zien, waarna al snel de e-Jumpy, e-Expert en Proace Electic volgden. Naast de bestelversies rijden er van begin af aan ook luxere personenversies van de bestellers rond. Die vierling wordt nu geëlektrificeerd.

Dit begon met de Peugeot e-Traveller en nu volgt Citroën met zijn ë-Spacetourer. Zoals de naam verklapt: de elektrische versie van de bestaande Spacetourer. Qua primeurs zit er weinig nieuws in het vat, want bij de ë-Spacetourer komen bekende specificaties voorbij. Bij de 136 pk sterke elektromotor, die we ondertussen uit meerdere EV’s van PSA kennen, kan worden gekozen uit twee verschillende accupakketten. De keuze begint bij 50 kWh groot exemplaar, waarmee de ë-Spacetourer 230 kilometer kan afleggen. Het optioneel grotere accupakket heeft een capaciteit van 75 kWh en zorgt voor een actieradius van 330 kilometer. Aan een 100 kW DC-lader is het kleinste accupakket in 30 minuten tot 80 procent vol te laden. Bij de versie met het 75 kWh grote accupakket sta je voor een dergelijk resultaat 45 minuten aan de lader.

Grille

Grappig genoeg wijkt het uiterlijk van de ë-Spacetourer wel iets af van de rest. Naast een laadklep in het linker voorscherm krijgt de Citroën een eigen dichte grille met opvallende lijnen en een ë-Badge. Net als de e-Traveller komt de ë-Spacetourer er in drie maten: XS (4,60 meter), M (4,95 meter) en XL (5,30 meter). De grotere batterij (75 kWh) is enkel leverbaar bij de twee grootste maten. Het aantal passagiers dat mee kan in de elektrische personenbus wisselt van vijf tot negen mensen. De bagageruimte achter de tweede zitrij wisselt van 1.978 tot 2.932 liter. Citroën biedt drie uitvoeringen: de Combi, Business en Business Lounge.

De Citroën ë-Spacetourer beleeft aan het einde van dit jaar zijn Nederlandse debuut. Prijzen volgen in een later stadium.