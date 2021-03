Elektrische Mercedes-Benz EQS nu te reserveren

De volledig elektrische Mercedes-Benz EQS is nog niet onthuld, maar het elektrische equivalent van de S-klasse is vanaf vandaag wél al te reserveren. De eerste exemplaren van Mercedes' elektrische topmodel worden al in de tweede helft van dit jaar geleverd.

De EQ-familie van Mercedes-Benz, die puur uit elektrische modellen bestaat, omvat al de EQA, EQC en EQV. In de toekomst komt daar een reeks nieuwe elektrische modellen bij, waaronder de EQB, EQE, EQE SUV én EQS en EQS SUV. De EQS wordt een toplimousine die de rol als elektrisch alternatief voor de S-klasse op zich gaat nemen. De elektrische Mercedes-Benz EQS moet nog onthuld worden, maar is via een speciaal daarvoor ingerichte website wél alvast te reserveren. Mercedes-Benz brengt wel een reserveringsbedrag van €1.500 in rekening.

In 2019 gaf Mercedes-Benz met de Vision EQS al een vooruitblik op de EQS. De EQS wordt een elektrische topsedan met - als we de laatste spyshots mogen geloven - een bijna coupé-achtige lijn. De elektrische EQS belooft een zeer capabele EV te worden. Mercedes-Benz spreekt immers al over een elektrische actieradius van maar liefst 700 kilometer. In zo'n 15 minuten kun je volgens Mercedes-Benz tot 250 kilometer actieradius bijladen. Daarnaast is de EQS de eerste auto van Mercedes-Benz die het gigantische MBUX Hyperscreen in zijn interieur gevouwen krijgt.

De EQS, een concurrent voor auto's als de op stapel staande i7 van BMW, rolt later dit jaar van de band in Mercedes' fabriek in Sindelfingen. De eerste exemplaren worden in de tweede helft van dit jaar geleverd.