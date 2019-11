Elektrische Ford heet Mustang Mach-E

Ford staat aan de vooravond van de grote onthulling van zijn eerste elektrische auto. Over een naam werd tot nu toe enkel gespeculeerd, maar in aanloop naar het debuut wordt het eindelijk bevestigd: dit is de naam Fords EV!

De auto gaat als Mustang Mach-E door het leven. Dat laat Ford in een korte teaser op Twitter weten. Acteur Idris Elba, bekend van de hitserie Luther of de nieuwste Fast & Furious Hobbs and Shaw film, wordt als ambassadeur naar voren geschoven. Terwijl de acteur in het aankondigingsfilmpje in een duister café koffie drinkt, vertelt hij dat ‘je niet luid hoeft te zijn om veel lawaai te kunnen maken.’ Ook zegt hij dat veel geluid uiteindelijk een groot gedeelte van de verrassing verklapt.

Er is nog niet heel veel bekend over Fords nieuwste model. Spionagebeelden verklappen dat we met een SUV te maken krijgen. In de geruchtenmolen komen we een actieradius van 500 kilometer tegen, maar Ford heeft dit nooit bevestigd. Met Mustang als typeaanduiding, zouden we verwachten dat Ford inzet op een sportieve aandrijflijn. Aankomende maandag 18 november trekt Ford het onthullingsdoek van de Mach-E.

All-Electric Ford Mustang Mach-E 😎

Join us with @IdrisElba for the hotly anticipated reveal 18/11

👉 https://t.co/KFWxSrO6da 🤟 #MustangMachE ^RW pic.twitter.com/MWoRp6xtIJ

— Ford Europe (@FordEu) November 14, 2019