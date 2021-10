Elektrische auto's steeds populairder, ook particulier

De elektrische auto wordt in Nederland steeds populairder. Niet alleen onder zakelijke rijders, want ook particulieren gaan steeds vaker over tot de aanschaf van een elektrische auto. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2020 nam het aantal stekkerauto’s met 38 procent toe tot een totaal van ruim 273.000. Het gros daarvan (174.000) is volledig elektrisch aangedreven. Plug-in hybrides zijn met zo'n 99.300 stuks in de minderheid bij de auto's met een stekker. Overigens haalde de BEV de PHEV in 2019 al in. Dealers verkochten in 2020 bijna 90.000 nieuwe volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides, 32 procent meer dan in het voorgaande jaar. Bijna een kwart van alle nieuw geregistreerde auto’s was daarmee een stekkerauto.

Volgens het CBS schaften ook steeds meer particulieren een elektrische auto aan. Begin 2020 was van alle stekkerauto’s nog maar 27 procent in het bezit van een particulier, maar dat liep in één jaar tijd op tot 36 procent. Nog altijd zijn de meeste auto’s met elektrische aandrijving wel in zakelijk bezit.

Ondanks de toegenomen populariteit van elektrische auto’s en hybrides bestaat het Nederlandse wagenpark nog voor het overgrote deel uit brandstofauto's. Stekkerauto’s waren begin dit jaar goed voor slechts 3,1 procent van alle personenauto’s. In totaal telde Nederland begin dit jaar 8,8 miljoen personenauto's.