Elektrische auto's beoordeeld op efficiëntie

Of een elektrische auto goed bruikbaar is, hangt van meer zaken af dan alleen het opgegeven WLTP-rijbereik. Een Brits onderzoek poogt daarom meer inzicht te verschaffen in de algehele efficiëntie van elektrische auto's.

Hoe makkelijk en goedkoop het is om van A naar B te komen met een elektrische auto en of dit in de praktijk net zo haalbaar is als op papier, hangt van verschillende zaken af. Bijvoorbeeld hoe snel een auto bijlaadt, hoeveel kWh er nodig per kilometer, of een warmtepomp aanwezig is om het stroomverbruik te drukken, of er energie gewonnen wordt bij het remmen en of er nog meer functies zijn die het stroomverbruik helpen verminderen. Op basis van al deze zaken zegt het Britse Electrifying een rangschikking te kunnen maken van hoe efficiënt veel van de nu leverbare elektrische auto's zijn.

Het nog betrekkelijk jonge medium kent op basis van zijn onderzoek 'energielabels' toe, vergelijkbaar met bijvoorbeeld die van elektrische huishoudelijke apparaten. Dit nieuwe energielabel voor auto's wordt, zo hoopt Electrifying, een standaard in de auto-industrie. Of het zover komt, is nog afwachten. Het hoofd van de Automobile Association (het Britse equivalent van de ANWB) is volgens het medium enthousiast en onderschrijft de waarde ervan.

Goed, wat komt er dan uit de eerste reeks waarderingen naar voren? De Tesla Model 3 en de BMW i4 krijgen het beste label, A++, en zijn dus volgens het onderzoek het meest efficiënt. De Mercedes-Benz EQV krijgt het slechtste label: E. Ook de al wat oudere Audi E-tron en Mercedes-Benz EQC komen er met een D-label niet lekker van af. Nogmaals, het is nog even afwachten wat er met dit label gebeurt en in hoeverre het werkelijk geaccepteerd zal worden als een standaard in de industrie, maar het geeft wellicht al een beetje een beeld van welke auto's het zuinigst en meest efficiënt met elektriciteit omspringen.

Elektrische auto's en hun 'energielabel'