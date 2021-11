'Tesla steekt miljoenen in uitbreiding Chinese productie'

Tesla zou omgerekend zo'n €139 miljoen willen investeren in zijn autofabriek in de Chinese miljoenenstad Sjanghai. Daarmee moeten delen van de zogenoemde Giga Shanghai-fabriek uitgebreid worden. Ook komen er extra mensen in dienst.

Volgens Chinese berichtgeving is de investering onder meer bedoeld voor uitbreiding van de afdeling waar de carrosserie- en plaatdelen geproduceerd worden. Ook de capaciteit van de verfstraat, de assemblagehal en het logistieke centrum zal uitgebreid worden. De werkzaamheden moeten in april 2022 afgerond zijn en nog voor het einde van dit jaar moet men ermee beginnen, meldden Chinese bronnen in de nacht van donderdag op vrijdag.

De geplande investering komt niet als een hele grote verrassing. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers van Q2 in juli zei Tesla de fabriek in Sjanghai te hebben aangewezen als belangrijkste productiecentrum voor de export. Eerder was dat nog de vestiging in de Amerikaanse stad Fremont. In China wordt zowel de Model 3 als de Model Y gebouwd, ook voor Nederland.

Ondertussen is de Tesla-fabriek in de Amerikaanse staat Texas bijna klaar. Op basis van vorige week bij het Texaanse kadaster ingediende documenten, zet Tesla in op 31 december als opleveringsdatum. Uit diezelfde stukken blijkt dat met de bouw een bedrag van omgerekend €940 miljoen is gemoeid. In de loop van 2022 zal de productie van de Model Y er opgestart worden. Op termijn moeten ook de Model 3, de Cybertruck en de elektrische vrachtwagen van Tesla er van de band rollen.

Dan is er nog de Tesla-fabriek nabij Berlijn. Hoewel men daar al klaar lijkt voor productie, kan dat nog niet beginnen. Tesla wacht nog op het laatste groene licht vanuit de lokale overheid. Dat heeft alle bezwaren die er tegen de opening van de fabriek ingediend zijn bijna allemaal behandeld en verwacht voorzichtig dat nog voor de jaarwisseling de eerste auto's er gebouwd kunnen worden. In Grünheide gaat Tesla de Model Y voor de Europese markt bouwen.