Elektrische Audi A6 e-tron klaar voor de i5 en EQE

Op dezelfde wijze als de elektrische EQE van Mercedes-Benz naast de E-klasse staat, komt Audi met een volledig elektrische A6 e-tron die in het gamma een plekje krijgt naast de bekende A6. Daarmee kiezen Mercedes-Benz en Audi voor een andere strategie dan BMW. Dat merk komt in de vorm van de i5 ook met een elektrisch equivalent van de volgende generatie 5-serie, maar maakt er in mindere mate een los model van. Waar de EQE van Mercedes-Benz en de A6 e-tron op een speciaal voor EV's bestemd platform staan, deelt de i5 zijn basis straks namelijk gewoon met de 5-serie die ook met verbrandingsmotoren geleverd gaat worden. Audi houdt het in tegenstelling tot Mercedes-Benz overigens niet bij een elektrische sedanachtige, het heeft namelijk ook de elektrische A6 Avant e-tron in het vat zitten. De Audi A6 e-tron is nu voor het eerst in productievorm op spionagebeeld vastgelegd.

Audi blijft voor het exterieurdesign van de A6 e-tron vrij trouw aan het ontwerp van de in 2021 gepresenteerde A6 e-tron Concept. Zo lijkt de productieversie inderdaad een auto te worden die wat basisvorm het midden houdt tussen een A6 en een A7. Het gesnapte testexemplaar hangt nog fanatiek in de camouflageplakkers, maar er vallen al genoeg elementen waar te nemen. Zo krijgt de A6 e-tron over twee lagen uitgesmeerde verlichting aan de voorzijde waarbij de units op de bovenste verdieping de led-dagrijverlichting huisvesten. Eronder zitten de daadwerkelijke koplampunits. Het bumperwerk van de productierijpe A6-etron oogt een stuk subtieler dan die van de conceptuele voorbode waarbij vooral opvalt dat de koelopening onderin de bumper een stuk groter is. Het elektrische A6-equivalent krijgt zo te zien conventionele zijspiegels en in de portieren vinden we semi-verzonken handgrepen. De achterlichten lijken conventioneler van vorm te worden dan die van de A6 e-tron Concept. Ook nu lijkt Audi de kentekenplaat onder een 'afdakje' te plaatsen, een bekend Audi-designelement dat op het studiemodel ontbrak.

De Audi A6 e-tron en de A6 Avant e-tron komen op de Premium Platform Electric-basis (PPE) te staan, een samen met Porsche ontwikkelde modulaire basis die je grofweg kunt zien als het MEB-platform voor de hoger in de markt gepositioneerde modellen van de Volkswagen Groep. Dit platform heeft 800v-technologie en kan overweg met laadvermogens van tot 270 kW. De A6 e-tron Concept had een 100 kW accupakket en twee samen 476 pk en 800 Nm sterke elektromotoren. Reken op auto's met een actieradius van tot zo'n 700 kilometer en op diverse vermogensvarianten. De A6'en e-tron zijn niet de eerste Audi's op PPE-basis. Die eer is namelijk voor de eind dit jaar of begin volgend jaar te onthullen Q6 e-tron. De A6 e-tron luidt niet direct het eind in voor de reguliere A6. Dat uit 2018 stammende model mag nog even mee, maar ook voor ‘later’ zegt Audi dat het plannen heeft met de A6. Waarschijnlijk speelt de toekomst van de ‘conventionele’ A6 zich buiten de EU af. Vanaf 2026 brengt Audi hier immers geen nieuwe modellen met een verbrandingsmotor meer op de markt. De toekomst van Audi is volledig elektrisch, maar vooralsnog vrijwel alleen in Europa