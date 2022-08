Elektrische Acura Precision concept-car brengt mogelijk Honda-nieuws

Acura komt later deze maand met de Acura Precision concept, een elektrische concept-car. Die blikt vooruit op de eerste productie-EV van Acura, die in 2024 moet verschijnen.

Voor wie het nog niet wist: Acura is voor Honda wat Lexus voor Toyota is. Het luxemerk dus, dat zich voornamelijk richt op de Noord-Amerikaanse markt. Veel informatie over de toekomstige concept-car is er nog niet en veel beeld evenmin. We doen het vooralsnog met één afbeelding, een schets die een eerste indruk geeft van het met ledverlichting volgehangen front. Ook zien we forse, uitgebreid geaccentueerde wielkasten, wat laat zien dat het hier om een SUV-achtige gaat.

Dat klopt, want het gaat om een voorbode van de auto die in de toekomst het luxe-broertje van de Honda Prologue zal zijn. Zowel de Honda als de Acura staan straks op een platform van General Motors, waarmee Honda op dit vlak samenwerkt in de VS. Beide auto’s moeten in 2024 op de Amerikaanse markt verschijnen. De Acura is dan de eerste EV van dat merk, de Prologue de eerste elektrische Honda met een serieuze reikwijdte en de eerste elektrische Honda op de Amerikaanse markt.

De Acura Precision Concept wordt op 18 augustus onthuld tijdens de Monterey Car Week in Californië.