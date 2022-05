Honda Prologue: nieuwe elektrische SUV

Net als veel andere autofabrikanten heeft ook Honda op het gebied van elektrische auto's grote plannen. Die plannen zijn vooral voor de Amerikaanse markt al behoorlijk concreet. Zo is Honda in 2020 een samenwerking aangegaan met General Motors, een relatie die dit jaar nog inniger werd. Honda gaat samen met General Motors elektrische auto's ontwikkelen die gebruik maken van Ultium-batterijen van het Amerikaanse concern. Honda geeft nu een eerste designschets vrij van de Prologue, een nieuwe elektrische SUV die samen met General Motors is ontwikkeld.

De Prologue komt in 2024 in elk geval op de Amerikaanse markt. Ook deze SUV krijgt de zogeheten Ultium-accutechnologie van General Motors in zijn bodem. In 2026 start Honda in onder meer de Verenigde Staten met de verkoop van auto's die op het volledig nieuwe e:Archtecture-platform staan. Een jaar daarna - in 2027 - komt de eerste van een reeks betaalbare EV's van Honda en General Motors op de markt. Deze auto's komen op een eigen modulaire en samen door Honda en GM ontwikkelde basis te staan. Vanaf 2030 moet dat alles goed zijn voor de verkoop van jaarlijks 500.000 elektrische Honda's in de Verenigde Staten. Voor de Europese markt lijkt Honda andere plannen te hebben, al zijn die op elektrovlak nog niet uitvoerig belicht. In 2023 komt Honda in elk geval met een elektrisch equivalent van de HR-V. Wereldwijd introduceert Honda tot 2030 zeker 30 volledig nieuwe EV's.

Terug naar de Prologue. Het uiterlijk van de Prologue is volgens Honda door zijn designteams in Los Angeles en in Japan tot stand gekomen. De auto lijkt zonder al te veel designtechnische poespas te zijn getekend. We zien een relatief hoog front met daarin platte ledverlichting, een laadklep in het linker voorscherm en zaken als zwarte kunststof wielkastranden. Van de achterkant van de Prologue geeft Honda nog geen beeld vrij.