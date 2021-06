Honda komt in 2024 met elektrische SUV

Honda brengt in 2024 in de Verenigde Staten een elektrische SUV op de markt die luistert naar de naam Prologue. Volgens Honda luidt deze Prologue voor het merk een nieuw tijdperk in als symbool voor een nieuwe strategie voor de Amerikaanse markt. Vanaf 2040 wil Honda daar namelijk alleen nog elektrische auto's verkopen.

De Prologue krijgt in zijn geboortejaar direct een Acura-broertje, de luxedivisie van Honda gaat namelijk een eigen versie van de elektrische SUV bouwen. De elektrische Honda Prologue en het Acura-equivalent komen op een modulair EV-platform van General Motors te staan en zullen ook gebruikmaken van GM's zogenoemde Ultium-batterijen. Honda houdt het niet bij bovenstaande aankondiging en zegt in de tweede helft van dit decennium een nieuwe serie EV's op de markt te brengen die op een nieuw door het merk zelf ontwikkeld platform komen te staan. Dat nieuwe elektrische platform noemt Honda 'e:Architecture'. Binnen enkele maanden geeft Honda meer informatie over de Prologue vrij.

Europa

Komt de Prologue ook naar Europa en dus Nederland? Dat zou gezien de populariteit van SUV's en elektrische auto's in ons deel van de wereld vrij logisch zijn, al spreekt Honda alleen over de komst van de auto naar de Verenigde Staten. We zijn nog in afwachting van een reactie van de importeur. In april werd bekend dat Honda geen nieuwe EV's voor de Europese markt in het vat heeft zitten. Dat schept in ieder geval weinig hoop. Het merk heeft zich wel als doel gesteld om vanaf eind 2022 alleen nog geëlektrificeerde auto's in Europa te verkopen.

Elektrische Honda's

De Honda E is in Europa vooralsnog de enige elektrische Honda die je kunt kopen. In China verkoopt Honda samen met GAC een elektrische versie van de vorige generatie HR-V en met de SUV:e Prototype gaf Honda in China al een concrete vooruitblik op een elektrisch aangedreven versie van de nieuwe HR-V. Tot 2019 verkocht Honda in de Verenigde Staten een elektrische versie van de tweede generatie Clarity. De Clarity bestaat er nog wel, maar is er nu alleen nog als plug-in hybride en, net als de eerste generatie, als Fuel Cell met brandstofcel aan boord.

De eerste EV van Honda was overigens de in 1997 gelanceerde EV Plus waarover je hier meer leest. Overigens heeft Honda tussen 2013 en 2015 in de Verenigde Staten ook een elektrische versie van de daar Fit geheten Jazz verkocht. Die Fit EV moest zo'n 120 kilometer actieradius uit zijn 20 kWh-accu kunnen persen.