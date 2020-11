Elektrisch alternatief voor tuktuk in de maak

D2H Advanced Technologies, een ingenieursbureau in Groot-Brittannië, heeft een naar eigen zeggen elektrisch alternatief voor de tuktuk in de maak. Het karretje moet een substantiële bijdrage gaan leveren aan het reduceren van de uitstoot in India, Azië en Zuid-Amerika.

Doorgaans is een tuktuk een compacte driewieler die voorzien is van een tweetaktmotortje. Met name in Aziatische landen zijn de karretjes mateloos populair. Alleen, door de tweetaktmotor laten ze dikwijls een blauw spoor van rook achter wanneer ze voorbij rijden. Niet bepaald vriendelijk voor het milieu. D2H denkt een oplossing te hebben en komt met een compact elektrisch voertuig op vier wielen dat de traditionele tuktuk moet vervangen.

Het wagentje, dat overigens nog geen naam heeft, staat op een modulair chassis en wordt getoond met zowel een platte laadvloer als een dichte opbouw. Het chassis is opgebouwd uit een lichtgewicht kunststof, waardoor het karretje 480 kg in de weegschaal legt. De elektromotor zit voorin en drijft de voorwielen aan, de batterijen zijn tussen de achterwielen of in het midden van het chassis gemonteerd. Volgens D2H zijn er meerdere configuraties mogelijk, uiteraard afhankelijk van de actieradius die de gebruiker wenst. De nieuwe tuktuk zou het 12 uur uit moeten kunnen houden op één acculading. Verdere specificaties zijn nog niet vrijgegeven door het ingenieursbureau.

Kans van slagen?

Het idee van een elektrische tuktuk is niet bepaald nieuw. Al in 2008 waren er projecten gestart die moesten bijdragen aan de vergroening van de tuktuk. Tot op heden tiert de traditionele tweetakt echter nog steeds welig in Aziatische landen en Zuid-Amerika. D2H breekt met een traditioneel aspect, namelijk dat het voertuig op vier in plaats van drie wielen staat. Daarnaast zit D2H momenteel in de conceptuele fase, het prototype moet immers nog gebouwd worden. Aangezien tuktuk-chauffeurs het in de meeste gevallen niet breed hebben, dient het voertuig enorm scherp geprijsd te zijn. De tijd zal het leren.