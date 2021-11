Elektrisch alternatief Volkswagen Passat in beeld

Het ID-label van Volkswagen groeit gestaag. Over ongeveer twee jaar komt Volkswagen met een volledig elektrische alternatief voor de Passat, dat op deze set spionagefoto's weer in een bijzonder camouflagepak is te zien.

De Volkswagen Passat gaat er straks anders uitzien dan je gewend bent. Omstreeks 2023 brengt Volkswagen een nieuwe generatie Passat op de markt die in Europa mogelijk alleen nog als Variant verschijnt. Die nieuwe Passat maakt naar verluidt gewoon weer gebruik van MQB-techniek en dat betekent dat er geen geheel elektrische uitvoering van verschijnt. Wél komt Volkswagen met een elektrische sedanachtige, die op deze spionageplaten enigszins verkleed als Tesla Model 3 is te zien.

De op deze foto's zichtbare sedanachtige belooft met zijn relatief lange wielbasis een ruim model te worden. Overigens krijgt deze elektrische nieuwkomer waarschijnlijk ook een ruimere Variant-broer. Volkswagen liet in 2019 namelijk de ID Space Vizzion zien, een studiemodel dat als duidelijke vooruitblik diende op een elektrische stationwagon. Over het design van het elektrische Passat-alternatief op deze foto's valt nog niet heel veel te zeggen, al kun je uiteraard op de ID-designtaal rekenen die Volkswagen reeds over de ID3, ID4 en ID5 heeft uitgestort. Opvallende designelementen zijn de in de portieren verzonken deurgrepen en het oplopende lijntje bij de D-stijl. Overigens is het nog even de vraag of de auto op deze foto's daadwerkelijk een sedan is. Het korte achterste doet namelijk vermoeden dat Volkswagen van zijn nieuwe EV een vijfdeurs maakt.

Net als zijn reeds bestaande ID-broertjes zetelt Volkswagens elektrische nieuwkomer op het MEB-platform. Reken dan ook op zowel achter- als vierwielaangedreven varianten en zelfs op een sportief georiënteerde GTX-uitvoering. Verder mogen we uitgaan van vermogens tot maximaal 400 pk en een actieradius van - in het gunstigste geval - tussen de 600 en 700 kilometer. Volkswagen gaat het model bouwen in Emden waar het momenteel de Passat en Arteon produceert.