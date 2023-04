Einde verhaal voor Audi A7 Sportback

Slecht nieuws voor wie in de markt is voor een nieuwe Audi A7 Sportback die je tot in de kleinste details kunt samenstellen in de Nederlandse configurator. De Audi A7 Sportback wordt in Nederland niet meer geleverd, zo bevestigt de Nederlandse importeur aan AutoWeek. Je kunt nog wel een nieuwe A7 Sportback krijgen, maar de keuze is beperkt. Audi levert namelijk alleen nog het sportieve topmodel RS7 Sportback uit voorraad en ook die voorraad is natuurlijk eindig.

De Audi A7 Sportback die tot voor kort nog leverbaar was, werd in 2017 gepresenteerd. Ook voor 2017 had Audi een A7 Sportback in het gamma. In 2010 introduceerde Audi namelijk de allereerste generatie van zijn gelikt gelijnde alternatief voor auto's als de BMW 6-serie Gran Coupé en Mercedes-Benz CLS.

Tussen 2010 en 2023 zijn er in Nederland verspreid over twee generaties 1.801 Audi's A7 Sportback geregistreerd. In zijn eerste volle verkoopjaar - 2011 - had de A7 Sportback in Nederland zijn topjaar. In 2011 vonden namelijk 721 exemplaren een Nederlands thuis. In 2012 eindigden de verkopen op 273 stuks en in de jaren die volgden namen de verkopen voornamelijk af. In 2014 vonden nog 99 stuks een Nederlandse eigenaar en in 2015 leefde het model iets op. In dat jaar werden namelijk 114 exemplaren geregistreerd. In 2015 en 2016 kwam de A7 Sportback in ons land niet boven de 80 stuks uit. De komst van de tweede generatie A7 Sportback zorgde voor een kleine toename in het aantal verkochte exemplaren. Waar er in 2017 nog 77 nieuwe A7's werden geregistreerd, werden er in heel 2018 120 stuks gekentekend. De laatste paar jaar had de A7 Sportback zijn slechtste verkoopjaren. In 2021 werden 21 exemplaren geregistreerd en in 2022 nog maar 9 stuks.