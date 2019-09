Dít is de Audi RS7 Sportback

De Audi S6 en S7 delen hun aandrijflijn en het mag dan ook geen verrassing heten dat deze kersverse overtreffende trap van de RS7 Sportback zijn krachtcentrale deelt met de RS6 Avant. Zodoende krijgt ook RS-versie van de tweede generatie A7 Sportback een 600 pk en 800 Nm sterke 4.0 V8 onder de kap, een machine waarmee -ie zich in 3,7 tellen naar een snelheid van 100 km/h katapulteert. De topsnelheid ligt op 250 km/h, maar die is optioneel te verhogen naar 280 en zelfs 305 km/h.

Logischerwijs is ook de aandrijflijn van de RS7 Sportback voorzien van Mild Hybrid techniek. Tijdens het remmen verkregen energie wordt opgeslagen in een klein accupakket. Bij gas los tussen de 55 en 160 km/h kan de RS7 'zeilen' met de motor uit. Verder zet het systeem onder de 22 km/h de motor uit als je uitrolt richting bijvoorbeeld het stoplicht. Als een auto voor je weer doorrijdt, slaat de motor vanzelf weer aan, ook als je je voet nog op de rem hebt.

Schakelen gaat in alle gevallen met een achttraps tiptronic-transmissie, een automaat die het vermogen via Audi's Quattro-systeem over de wielen verdeelt. In beginsel gaat 60 procent van het vermogen naar de achteras, maar als de omstandigheden er naar vragen kan dat percentage oplopen tot 85 procent. De voorwielen krijgen maximaal 70 procent van de kracht voor hun kiezen.

De RS7 Sportback heeft standaard luchtvering, maar dan wel een systeem dat is aangepast aan de sportievere eisen die Audi Sport eraan stelt. De auto ligt standaard twee centimeter dichter tegen het asfalt aan dan een reguliere A7. Op hoge snelheden zakt de auto nog een centimeter verder omlaag. Net als de RS6 Avant is de RS7 Sportback optioneel te voorzien van vierwielsturing.

Uiterlijk

Vanbuiten is de RS7 Sportback te herkennen aan het zo typerende nieuwe RS-bumperwerk. Hoekige lijnen domineren op de neus, een snuit waar ook de inmiddels bekende 'brievenbus' een plek heeft gekregen tussen de grille en de motorkap. In tegenstelling tot de vorige RS7 Sportback is de koets van deze nieuwe generatie wél uitgebouwd. Met zijn breedte van 1,95 meter is -ie zo'n vier centimeter breder dan een reguliere A7 Sportback. De wielkasten worden opgevuld door 21-inch lichtmetaal. Wie bijbetaalt, krijgt krachtigere en lichtere koolstofkeramische remmerij gemonteerd.

Het interieur komt sterk overeen met dat van de RS6 Avant en dus vinden we ook hier met leer beklede sportstoelen en een aan de onderkant afgeplakt stuurwiel met herziene RS-knop. In het bovenste display van het MMI-systeem kun je gegevens oproepen over zaken als de G-krachten, de bandenspanning en de temperatuur van diverse onderdelen. Die data kun je ook aflezen in de digitale cockpit van de RS7 Sportback. Achterin treffen we een achterbank met twee zitplaatsen, maar voor het eerst levert Audi ook een achterbank die plek biedt aan drie personen.

In het eerste kwartaal van 2020 komt de RS7 Sportback naar Nederland. Prijzen volgen in de aanloop naar de marktintroductie.