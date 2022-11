'Eigen ervaring belangrijkst bij keuze voor automerk'

Er zijn tal van verschillende factoren die ertoe leiden dat je een bepaalde auto koopt. Om inzicht te krijgen in wat autokopers beweegt, ondervroeg Markteffect in oktober 600 respondenten die het afgelopen half jaar een auto hebben gekocht. Apart hiervan is in september en oktober een peiling uitgevoerd onder 1.812 bezoekers van AutoWeek.nl.

Wat blijkt: de ervaring die iemand zelf met een automerk heeft, speelt de grootste rol in de keuze. Maar liefst 47 procent van de respondenten geeft aan dit mee te nemen in de zoektocht naar een andere auto. Het op de weg zien rijden van een auto is daarna de grootste inspiratiebron om voor een bepaald merk te gaan (38 procent neemt dat mee). Daarna komen ervaringen van familie en vrienden met automerken (30 procent). Maar liefst 41 procent van de autokopers blijft trouw aan een automerk. Andere interessante constateringen zijn dat 32 procent zegt dat de kinderen de keuze beïnvloeden en 26 procent neemt in de keuze mee welk automerk de ouders vroeger reden.

De belangrijkste redenen om juist niet voor een automerk te gaan, zijn wat anders. De meeste mensen geven aan dat sommige merken simpelweg buiten budget liggen (25 procent). Daarna komt dat het merk geen model heeft dat aantrekkelijk genoeg is (20 procent) en pas op plaats drie volgt de persoonlijke ervaring met dat merk als reden om er niet naar te kijken (10 procent).

Informatie verzamelen

Om tot een juiste keuze te komen, zoeken de meeste autokopers naar het verbruik van auto's en wat er bekend is over de betrouwbaarheid van het merk en model. Ook zoeken veel mensen naar de mogelijkheid om hybride te rijden en hoe comfortabel een auto is. De belangrijkste informatiebron voor dit alles is nog simpelweg de dealer. 47 procent van de autokopers laat zich daardoor informeren, al is de informatie die je daar krijgt natuurlijk niet geheel objectief.

Een interessante en meer onafhankelijke alternatieve informatiebron is een autowebsite zoals AutoWeek.nl. Met 38 procent zijn autowebsites de op één na belangrijkste informatiebron voor autokopers. Van alle websites die puur over auto's gaan (dus verkoopsites als AutoTrack en algemenere sites als ANWB.nl niet meegerekend) komt AutoWeek in dit onderzoek als voornaamste bron van informatie voor autokopers naar voren. 47 procent van de autokopers zegt op onze site te komen om zich in te lezen. Dat is bijna twee keer zoveel als bij de eerstvolgende special interest-autowebsite (24 procent).