Al jaren geleden gaf Bentley aan dat het in 2025 zijn eerste elektrische auto op de markt zou brengen. Die is er nog altijd niet en hij gaat dit jaar ook niet meer komen. Bentley's eerste EV staat nu voor 2026 op de planning. Een klein jaar geleden slingerde Bentley een afbeelding de wereld in waarop het silhouet van zijn eerste elektrische model zichtbaar was. Luxury Urban SUV, noemde Bentley de auto. Dat de eerste elektrische Bentley geen kleintje wordt, bewijst het prototype op deze foto's.

De eerste elektrische Bentley wordt - hoe kan het ook anders - een SUV. De Engelsen hebben met het aangebrachte camouflagewerk hun stinkende best gedaan om de auto vooral geen zichtbare nieuwe designelementen mee te geven. Zo heeft Bentley de 'oude' ronde koplampen in het stickerwerk geknipt, terwijl onlangs duidelijk werd dat dergelijke kijkers uit de ontwerptaal van het merk worden gesloopt. Opvallende zaken: de ietwat aflopende daklijn en flink 'wulpse' heupen. Een uitlaat vind je uiteraard niet onder de SUV. Een trekhaak wél.

De elektrische Bentley wordt zeer waarschijnlijk een zustermodel van de Audi A6 e-tron, Q6 e-tron en Porsche Macan. De Macan is er met 360 pk, 408 pk (Macan 4), 516 pk (Macan 4S) en zelfs met 639 pk (Macan Turbo). Het zou ons niet verbazen als Bentley de vermogens van die eerste twee versies als te min acht. Hoe de Bentley gaat heten, weten we nog niet. In februari werd duidelijk dat Bentley modelnamen Mayon en Bernato had vastgelegd. Een van die twee zou dus zomaar achterop Bentley's eerste EV geplakt kunnen worden.