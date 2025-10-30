In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Bij een Volkswagen Golf VR6 denk je als liefhebber meteen aan de Golf III met de zescilinder met blokhoek van 15 graden. De V staat voor een V-opstelling van de cilinders, maar omdat de blokhoek zo klein is kun je bijna spreken van een lijn-opstelling, Reihe in het Duits. Af fabriek was hij er als hatchback, op het laatst zelfs ook nog als Golf Variant maar dan betrof het er altijd een met 2.9 VR6 van 190 pk en Syncro-aandrijving. De veel bekendere 2.8 met 174 pk zat alleen in de hatchback. Tegenwoordig kom je nog maar zelden een fraaie originele tegen, want er zijn zo veel VR6-blokken in andere Golfjes geknutseld.

We zoeken in ons aanbod occasions op Golfjes met zes cilinders. Meteen valt deze 2.9 Syncro op. Ja, die was er! Een Golf III VR6 met tot 0,1 liter extra opgeboorde zescilindermotor. Die kwam pas in 1995 en is tot 1997 geleverd. De versie met de motor van de Corrado VR6 had altijd vierwielaandrijving, in de coupé was hij er alleen als voorwielaandrijver. Opvallend gegeven: Volkswagen hing de 2.9 VR6 Syncro-aandrijflijn ook in de Variant! Die exemplaren zijn nauwelijks verkocht.

Niet allemaal even netjes

In het occasionaanbod zien we exemplaren die niet altijd even netjes erbij staan, vaak staan ze ook net als de Syncro die we eruit lichten op niet originele wielen. Maar deze nette VR6 met automaat en spatlappen lijkt zo’n exemplaar te zijn dat gereden is door een bravere oudere persoon die gewoon een Golf met dikke motor en veel luxe wilde (al heeft deze niet zo’n ‘sportief pookje’). De prijs is stevig, maar dat komt ook door de lage kilometerstand. Een exemplaar met een dikke anderhalve ton meer op de teller kost veel minder, en toegegeven: dat is best een net ding met wielen die je nieuw af fabriek kon bestellen.

Amerikaanse Golf IV heette nog VR6!

Altijd een Golf III, zo’n VR6? Vanaf de Golf IV werd de motor met dezelfde cilinderopstelling V6 genoemd, dus achterop zag je het dan niet staan. Behalve als het een Amerikaanse Golf IV betreft! Zoals deze. Dit is een Golf IV met VR6-aanduiding. Dat zit zo, de Amerikaanse markt kende de Golf IV met de oude VR6 met twee kleppen per cilinder, dus met 174 pk in plaats van de Europese Golf IV V6 4Motion (VR6 met 4 kleppen per cilinder en 204 pk).

Een VR6 Cabrio is nooit origineel!

En dan zijn er nog enthousiaste knutselaars die zelf een VR6 in een Golf III Cabrio hebben gehangen. Ooit trad er een op in onze rubriek Kloppend Hart. Je moet het maar durven. Zelf hing Volkswagen nooit iets dikkers dan een 115 pk sterke 2.0 viercilinder in de Golf Cabrio.

Golf II zie je vaak met VR6 te koop staan

Nog vaker kom je een Volkswagen Golf II (en zelfs I) tegen met een VR6 erin. Dat gebeurde al in de jaren negentig toen je nog nieuw een Golf III VR6 kon kopen en de Golf II een geliefd tuningsobject was. Dit is een voorbeeld van een sleeper, deze ziet er wat uitbundiger uit. Maar ja, er zit dan waarschijnlijk ook een dikke compressor op gezien het vermogen van 348 pk.