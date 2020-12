Een SUV graag en het liefst elektrisch!

De Kia Niro heeft de nummer-1 plek stevig in handen. Het aantal registraties is indrukwekkend, met 4.162 rijdende auto’s. Het succes van de SUV of cross-over zien we ook bij de andere modellen en merken uit dit segment terug. De Hyundai Kona (4) bewijst dit met een mooie 4e plaats. De Aziatische merken bieden met hun brandstof, plug-in hybrid en 100 procent elektrische modellen de zakelijke rijder keuze. En dat wordt gewaardeerd. Ook de Skoda Kodiaq (8) en de Volkswagen T-Roc (10) laten zien dat net even hoger zitten populair is. De Kodiaq is de grootste in dit rijtje en heeft zelfs ruimte voor zeven personen.

Skoda is overigens goed vertegenwoordigd in dit segment, want ook de Octavia (7) blijft populair. Net als de Volkswagen Golf (2) en de Ford Focus (3) behouden zij hun jarenlange dominantie in dit populaire segment.

Technologische innovatie in het middensegment

Opvallend is dat een aantal bekende modellen blijft vernieuwen op het gebied van design en technologie. Modellen als de Skoda Octavia (7), Mercedes-Benz A-Klasse (9), BMW 1-Serie (6) en de Toyota Corolla (5) hebben allemaal hun strepen door de jaren heen verdiend. Wat hun uiterlijk betreft kun je met al deze modellen prima voor de dag komen en onder de motorkap bevindt zich steevast een krachtige, maar zuinige motor.

In de auto’s ontbreekt het ook nergens aan; het interieur is voorzien van een infotainmentsysteem met groot touchscreen. Via dit systeem kunnen zaken als muziek, navigatie en telefoonconnecties bediend worden. Dit zorgt ervoor dat de benodigde knoppen op het dashboard beperkt blijven en alles er strak uitziet.

Niets is belangrijker dan veiligheid

Behalve in de techniek in de cockpit van de auto is er ook flink geïnnoveerd in veiligheid van de inzittenden en de omgeving. Zo beschermen de Focus en de Corolla jou en je omgeving met geavanceerde situatieherkenning en stopsystemen. De Volkswagen maakt een slag op verlichtingstechniek met het IQ.LIGHT systeem waarbij de lichten zich aanpassen aan de situatie. Fijn voor je zicht in het donker, maar minstens zo prettig voor de tegenliggers die niet verblind worden door felle lichten.

Mag het wat groener?

Wanneer je naast veiligheid en geavanceerde technologie vindt dat het milieuaspect een belangrijke rol speelt, dan is onze special van deze maand een interessante optie: de 100 procent elektrische Nissan Leaf. Met zijn ProPilot ben je altijd comfortabel en veilig onderweg. Zowel het interieur als het exterieur van deze auto wordt gebouwd met zoveel mogelijk gerecycled materiaal. En over recycling gesproken, deze auto is aan het einde van zijn levensduur voor 99 procent recyclebaar.

Vereniging Zakelijk Rijders lease top 10

Plek Merk Model Registraties Bijtelling USP 1 KIA NIRO 4162 109 Plug-in hybrid crossover, standaard met automaat 2 VOLKSWAGEN GOLF 2617 166 Premium features die de auto slimmer en vloeiender maken 3 FORD FOCUS 2363 179 Krachtige en zuinige motoren 4 HYUNDAI KONA 2308 89 Actieradius tot 484km, 8% bijtelling en binnen

14 dagen leverbaar 5 TOYOTA COROLLA 1366 164 Meest betrouwbaar volgens de Consumentenbond 6 BMW 1-serie 1361 235 Fraai design, sportief interieur en voorwielaandrijving 7 SKODA OCTAVIA 1349 181 Groter met meer technologië aan boord 8 SKODA KODIAQ 1337 230 Grote krachtige SUV met plek tot 7 personen 9 MERCEDES-BENZ A-KLASSE 1223 202 Nu leverbaar met plug-in hybrid 10 VOLKSWAGEN T-ROC 1212 202 Het beste van Volkswagen in een compacte SUV

