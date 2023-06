Een Mercedes-Benz E-klasse voor elk budget

Wil je graag een nieuwe Mercedes-Benz E-klasse, dan heb je even pech. De uitgaande generatie is niet meer leverbaar en de zojuist onthulde geheel nieuwe nog niet te bestellen. Een tweedehandsje maar? Door voor vijf verschillende budgetten een exemplaar uit te kiezen, laten we je zien wat er dan zoal mogelijk is.

Als je op de AutoWeek-occasionwebsite zoekt op Mercedes-Benz E-klasse, zijn de resultaten talrijk doch weinig inspirerend. Het overgrote deel van het aanbod is in een grijstint gespoten en 'functioneel' uitgevoerd met een gedegen uitrusting en bescheiden maar doeltreffende aandrijflijn. Niet gek, gezien het model al decennialang de favoriet is onder taxichauffeurs dan wel zakenlieden. Een E-klasse is voor representatief, comfortabel en overwegend efficiënt vervoer.

Het gros van de exemplaren, althans. Maar Mercedes-Benz zou geen Duits luxemerk zijn als het niet óók wat te bieden had voor hele andere doelgroepen. Doelgroepen die, om maar wat te noemen, op zondag met de haren in de wind naar de golfclub willen rollen, zeven zitplaatsen blieven of een hekel hebben aan achterbanden. De E-klasse is er ook voor díé mensen - en dat al jarenlang.

Daarom maakten we een gevarieerde selectie van E-klasses van de afgelopen vier generaties. In die selectie telkens een exemplaar voor tot €10.000, een voor tot €20.000, en zo verder. We beginnen voor de verandering eens met de duurste - en misschien ook wel de verstandigste.

Een lijstje met alleen maar opvallende E-klasses met dikke motoren is leuk, maar niet voor iedereen. Uiteenlopende budgetten betekenen uiteenlopende mogelijkheden, dus ook degene die wil weten of zijn of haar E-klasse-wens redelijkerwijs te verantwoorden is, geven we een optie. Nu is krap €46.000 uitgeven aan een gebruikte auto vrijwel nooit geheel rationeel, maar in dit geval koop je voor dat geld wél een 'jong-gebruikte' plug-in hybride in een chique doch niet te ingetogen samenstelling met heel wat luxe. Net vier jaar oud, vers van de eerste (leasende) eigenaar en toch al voor de helft van de nieuwprijs. Niet gek, toch?

Niet gek genoeg, zeg je? Dan is de eerste AMG in dit lijstje - in de prijsklasse €30.000 tot €40.000 - misschien iets voor jou. Dikke kans dat het er een is van precies de generatie die je het liefste wil, want deze heeft het gelauwerde 6,2-liter atmosferische V8-blok onder de kap. Daarmee werd het model maar kort geleverd, want al gauw moest het blok plaatsmaken voor een 5,5-liter met twee turbo's. Een zeldzaamheid dus, deze bovendien origineel Nederlandse E-klasse. Hij had vier eigenaren, is twaalf jaar oud en legde zo'n 10.000 kilometer per jaar af. Leuk: deze generatie deed het niet alleen zonder turbo's, maar bovendien zonder vierwielaandrijving. Daardoor is deze E63 naar hedendaagse maatstaven helemaal niet zo zwaar: 1.740 kg. Scheelt weer in de belasting, laten we maar zeggen.

Voor maar liefst €15.000 minder vind je de AMG van een generatie ervoor in ons aanbod. Een in 2018 geïmporteerde auto die sindsdien twee Nederlands eigenaren had en in zijn hele leven net iets meer dan 100.000 kilometers aflegde. Dat gebeurde door toedoen van een 5,5-liter V8-met-kompressor; afhankelijk van hoe oud je bent een misschien wel nóg meer tot de verbeelding sprekende krachtbron dan de hierboven beschreven 6,2-liter. De 5,5-liter V8 uit dit tijdperk van AMG is namelijk niet alleen betrekkelijk betrouwbaar, maar ook ongekend koppelrijk. Liefst 700 Nm zorgt voor een moeiteloze versnelling, terwijl zijn uiterlijk ronduit bescheiden is. Ga maar eens na wat er in 2002 in de showrooms van Ferrari stond, en je snapt hoe indrukwekkend deze auto was - of is.

Maar nu even heel wat anders: een E-klasse Coupé van de W212-generatie, een welhaast vergeten model. Wanneer zag jij er voor het laatst een? Nou, als je het je al kunt herinneren, was het vast niet zo'n chic exemplaar als deze. De beige bekleding contrasteert lekker met het zwart aan de buitenkant en wordt gecomplementeerd door het deels houten stuur. Weelderige zaken als de romige V6 met meer dan 300 pk, het panoramadak en het Harman/Kardon-geluidssysteem passen er perfect bij. De auto is daarbij nog 'maar' tien jaar oud (vind jij ook dat-ie een wat oudere indruk maakt?) en dat zie je - helaas - wel terug in de vraagprijs.

Gelukkig hebben we voor de (veel) kleinere portemonnee ook een auto uitgezocht, als is het er wel een die in het gebruik bepaald niet goedkoop is. De na de kwalitatief erg hoogstaande W124 E-klasse geïntroduceerde W210 is een modelgeneratie die bij vrijwel niemand warme gevoelens oproept, maar ondergetekende vindt hem stiekem het leukst. Het silhouet van de stationwagon, het nonchalante van de kont van de sedan; het hééft iets. Dit exemplaar heeft een V8 onder de kap en hangt vol met alle snufjes die je eind jaren 90 maar kon krijgen. Dat heeft iets engs - er kan immers een hoop aan kapot - maar het gegeven dat het verkopende garagebedrijf op al zijn occasions garantie geeft, biedt enig perspectief. Vet, toch?