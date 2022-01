De politie keek de afgelopen maanden in Brabant en Zeeland bij nietsvermoedende bestuurders naar binnen vanuit een onopvallende touringcar. In onopvallende surveillanceauto's achter de touringcar reden agenten die bestuurders aan de kant zetten als ze werden betrapt voor het rijden met een telefoon in de hand of een andere overtreding. In totaal zijn er op deze wijze in de maanden september tot december van vorig jaar 3.511 bekeuringen uitgedeeld tijdens de veertien handhavingsdagen in de provincies Brabant en Zeeland.

Het overgrote deel werd uitgeschreven voor niet handsfree bellen of het gebruik van een smartphone tijdens het rijden. Dit werd 2.707 keer geconstateerd. Daarnaast deelde de politie bekeuringen uit voor andere overtredingen, zoals het niet dragen van een gordel. Zo werd een bestuurder betrapt die een brief op een laptop schreef tijdens het rijden. Verder werden twee mensen aangehouden die nog een gevangenisstraf hadden openstaan.

'Slimme camera's'

Op locaties waar de inzet van de touringcar niet praktisch of mogelijk was, werd gehandhaafd met gebruik van een slimme camera. Deze zogenoemde MONOcams staan sinds september onder meer op viaducten boven snelwegen, maar ook binnen de bebouwde kom zet de politie de camera in. Software in de camera ‘herkent’ of bestuurders een apparaat vasthouden.