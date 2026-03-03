Vanaf 1 april zijn autobedrijven die elektrische of hybride auto's importeren verplicht aan te kunnen tonen dat ze hun steentjes bijdragen wat betreft de latere inzameling, verwerking en hergebruik van de batterij van de geïmporteerde auto.

Met ingang van april gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaven op de Europese Batterijverordening (EU 2023/1542) die stelt dat autobedrijven die tweedehands hybride en elektrische auto's importeren verantwoordelijk zijn voor de toekomstige inzameling en recycling van de accu's van deze auto's. Volgens de Europese regelgeving geldt het importerende bedrijf als 'de producent' van de accu. Auto Recycling Nederland (ARN) spreekt zijn zorg uit. Van de zo'n 4.000 Nederlandse bedrijven die elektrische en hybride auto's importeren, zouden slechts 120 bedrijven de boel correct hebben geregeld. Bedrijven die de boel niet op orde hebben, riskeren hoge kosten en mogelijk zelfs een importverbod.

Het bestaande landelijke uitvoeringssysteem van ARN staat per 1 april ook open voor autobedrijven die zelf elektrische en hybride auto's importeren. Dit systeem is niet nieuw, het wordt al tijden gebruikt door vrijwel alle grote auto-importeurs. Bedrijven die zich te laat - dus na 1 april - aanmelden, blijven wettelijk gezien verantwoordelijk voor de door hun ingevoerde auto's. Beheerbijdragen moeten zij met terugwerkende kracht betalen. Paul Dietz, algemeen directeur van ARN: “Wie later instapt, krijgt problemen met de handhavers. Daarnaast ontvangt het bedrijf dan alsnog een factuur voor de auto’s die sinds 1 april zijn geïmporteerd. Extra kosten na verkoop alsnog doorbelasten aan de klant is in de praktijk vaak lastig. Het is daarom verstandig om dit voor 1 april goed te regelen.” Wat de kosten zijn: €75 voor een elektrische auto, €60 voor een plug-in hybride en €15 voor een hybride auto zonder stekker. Belangrijk hierbij: auto-importeurs zijn niet verplicht zich bij het ARN-systeem aan te sluiten. In theorie valt dit zelf te organiseren, al is dat in de praktijk lastig. Volgens ARM vereist het simpelweg een landelijk netwerk met gespecialiseerde bedrijven.

Autobedrijven die hun zaakjes niet op orde hebben, riskeren naast hoge kosten ook nog iets dat nog ernstiger is: een importverbod van de RDW. Ook kan de RDW besluiten te oordelen dat occasions die na 1 april door het betreffende bedrijf zijn geïmporteerd onterecht een Nederlands kenteken hebben gekregen. Daar zal ook de uiteindelijke koper van die auto de dupe van zijn.