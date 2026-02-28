E20 bevat dubbel zoveel bio-ethanol als E10 en moet het gebruik van fossiele brandstoffen verder terugdringen. Omdat het ethanolgedeelte is vrijgesteld van de CO2-heffing, kan de literprijs naar verwachting tot 5 cent lager uitvallen dan die van E10-benzine. Dat maakt de nieuwe brandstof financieel aantrekkelijk voor automobilisten, zo schrijft de Stuttgarter Zeitung.

Maar dat niet alleen: door het octaangetal van 98 (in plaats van 95 bij E10-benzine) worden motoren klopvaster, met als gevolg dat er minder kans is op ‘pingelen’ of ‘kloppen’. Nadelen zijn er ook: ethanol (alcohol) brandt weliswaar goed, maar de energiedichtheid is lager, waardoor deskundigen uitgaan van 3 procent meerverbruik ten opzichte van Euro 98/Superplus.

Volkswagen geeft duidelijkheid

Nadelen zijn er ook: niet alle motoren kunnen de brandstof aan. Autoconcern Volkswagen heeft inmiddels bekendgemaakt welke modellen geschikt zijn voor E20. Het gaar om vrijwel alle benzineauto’s van de merken Volkswagen, Audi, Škoda, Seat en Cupra vanaf modeljaar 2016. Opvallend is dat ook sportieve modellen, zoals de Audi RS 6 en de Audi R8, zijn vrijgegeven.

Toch geldt er een belangrijke uitzondering. De 2,0-liter turbomotoren met meer dan 300 pk zijn niet geschikt voor E20. Het gaat onder meer om de huidige Volkswagen Golf R en de Volkswagen Golf GTI Edition 50. Bij deze krachtbronnen kan het hogere ethanolpercentage onder hoge druk en temperatuur aluminium onderdelen in de brandstofpomp aantasten. Dat kan leiden tot corrosie en lekkages in het brandstofsysteem.

Ook BMW en Mercedes bereiden zich voor

Daarnaast kunnen rubbers en slangen sneller slijten of opzwellen door het hogere alcoholgehalte. In extreme gevallen kan dat motorschade veroorzaken. Volgens kenners is de kans daarop klein, mits automobilisten zich aan de fabrieksvoorschriften houden. Ook BMW en Mercedes-Benz melden dat een groot deel van hun benzinemodellen al geschikt is of geschikt wordt gemaakt voor de nieuwe brandstof.

In Duitsland is E20 naar verwachting niet voor 2027 aan de pomp te vinden. Wel lopen er al enkele pilotprogramma’s met niet-openbare tankstations. Aan de pomp heet het in Duitsland ‘Eco 20’. De Nederlandse situatie is nog niet helemaal duidelijk, al lijkt het erop dat deze brandstof de komende jaren ook in andere EU-landen beschikbaar zal zijn.

Hoe weet je of jouw auto E20 mag tanken?

Of jouw auto geschikt is voor E20 kun je controleren door te kijken in de tankklep. Aan de binnenzijde staat bij geschikte modellen een rond symbool met E20. Ook kun je het instructieboekje van de auto controleren. Daar moet eveneens de goedkeuring in vermeld staan. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant of een merkdealer voor een officiële bevestiging.

Tank dus alleen E20 als de fabrikant daar expliciet toestemming voor geeft. Is jouw auto niet eens geschikt voor E10, dan is E20 automatisch uitgesloten. Volgens Duitse brancheorganisaties kan naar schatting 99 procent van de huidige benzineauto’s in Duitsland overweg met de nieuwe brandstof. Daarmee lijkt E20 voor de meeste automobilisten geen probleem te worden.

Brug naar uitstootvrij rijden

Technisch gezien is E20 bedoeld als overgangsoplossing. Andere landen lopen daarin al voor op de EU. In Brazilië bedraagt het ethanolgehalte in benzine 27,5 procent en naar verwachting zal dit in 2030 stijgen tot 35 procent. India heeft zijn doelstelling om in 2030 een ethanolmengsel van 20 procent te bereiken vervroegd naar 2025.

De brandstof E20 moet in de EU de CO2-uitstoot van het bestaande wagenpark verlagen in de periode dat elektrische auto’s steeds dominanter worden. Tegelijk blijft er discussie over bestaan. Voorstanders zien in meer bio-ethanol een snelle manier om emissies te drukken, maar critici wijzen op het beperkte milieueffect en de mogelijke concurrentie met landbouwgrond voor voedselproductie.

Met de introductie van E20 laait die discussie ongetwijfeld opnieuw op. Voor automobilisten is voorlopig vooral één vraag van belang: mag ik dit in de tank van mijn auto stoppen? Wie dat vooraf checkt, voorkomt dure verrassingen, ook in het buitenland.