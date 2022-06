Duitse auto-industriebond verbolgen over EU-ban verbrandingsmotor

Het is bij de Duitse auto-industriebond VDA behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten dat er nu al een deadline voor de verbrandingsmotor is in de EU. De topvrouw van VDA haalt uit naar de beleidsmakers.

Het Europees Parlement is nu echt akkoord met de ban op conventionele verbrandingsmotoren per 2035. Daarmee is er een harde deadline voor de auto-industrie hier in Europa. Een groot deel van die industrie is in Duitsland gevestigd, met als belangrijke belangenbehartiger VDA (Verband der Automobilindustrie). Topvrouw Hildegard Müller reageert op het EU-besluit in nietsontziende woorden. Müller noemt de ban in gesprek met ARD een 'besluit tegen de burgers'. Kort gezegd vindt ze dat de randvoorwaarden voor zo'n ban nog helemaal niet in orde zijn.

De Duitse is van mening dat beleidsmakers op de zaken vooruitlopen. "Dit besluit neemt niet in acht dat er in grote delen van Europa onvoldoende laadinfrastructuur is. Het is dus gewoon te vroeg voor een dergelijke doelstelling. Dit verhoogt de kosten voor consumenten en brengt het consumentenvertrouwen in gevaar." Müller haalt aan dat het gat tussen het aantal elektrische auto's en de laadmogelijkheden steeds groter wordt. Verder had ze graag gezien dat de EU zich niet zou blind staren op elektrisch rijden, maar ook het mogelijke gebruik van synthetische brandstoffen in het plan meenam. Daarmee is volgens haar ook al winst te behalen wat betreft uitstoot.