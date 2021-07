DS 7 Crossback tot 5.000 euro goedkoper

Na het afprijzen van de 3 Crossback gaat DS nog even door. Na de kleinste cross-over van het merk wordt de grotere SUV in het gamma eveneens veel goedkoper. De DS 7 Crossback daalt € 3.000 tot zelfs € 5.000 in prijs.

DS zet de benzineversies van de 7 Crossback per direct voor € 3.000 minder dan voorheen in de showrooms. Dat betekent dat de DS 7 Crossback, als we de op de zakelijke rijder afgestemde Business-uitvoering van € 42.790 even vergeten, voortaan een vanafprijs heeft van € 42.890. Dat bedrag is voor het model met 130 pk PureTech-benzinemotor en automaat, uitgevoerd als Bastille. Deze basismotor is ook in de uitvoeringen Bastille+ en Performance Line verkrijgbaar en kost dan achtereenvolgens € 45.290 en € 45.590. Net als bij de DS 3 Crossback geldt dat DS de concurrentiepositie van de 7 Crossback met de prijsverlaging wenst te verbeteren.

Voor de sterkere 180 pk PureTech-benzinemotor ben je minimaal € 46.490 kwijt. Ook deze motorversie is altijd gekoppeld aan een achttraps automaat en valt net als de 130 pk variant met diverse uitvoeringsniveaus te combineren. De genoemde vanafprijs geldt voor de Bastille, al kun je de DS 7 Crossback PureTech 180 ook krijgen als Bastille+ (€ 49.090), Performance Line (€ 49.390), Performance Line+ (€ 53.490) en Rivoli (€ 54.490). Ook deze motorversie kent een Business-uitvoering (€ 46.390).

Plug-in hybride E-Tense 225 en 300

De DS 7 Crossback met 130 pk BlueHDi-dieselmotor wordt niet goedkoper. De plug-in hybride versies van DS' grootste SUV wel. DS verlaagt de prijzen van de plug-in hybride 7 Crossback E-Tense met maar liefst € 5.000. Dat betekent dat de voorwielaangedreven DS 7 Crossback E-Tense 225 voortaan een vanafprijs heeft van € 48.390. In dat geval is de SUV uitgevoerd als Bastille+. Ook is hij er als Performance Line (€ 48.690), Performance Line+ (€ 52.690) en Rivoli (€ 53.690). De speciaal op de zakelijke rijder afgestemde Business-uitvoering kost € 45.990 en is daarmee in theorie de goedkoopste variant.

DS levert de 7 Crossback natuurlijk ook als vierwielaangedreven E-Tense 300 4x4. Deze 300 pk sterke plug-in hybride heeft voortaan een vanafprijs van € 53.390. Ook hier is de instapuitvoering de Bastille+. Uiteraard is de Fransman met deze motorisering ook leverbaar als Performance Line (€ 53.690), Performance Line+ (€ 57.690) en Rivoli (€ 58.690).