DS 3 Crossback Louvre: interactieve ode aan het museum

De originele Citroën DS wordt door velen gezien als een rijdend kunstwerk en dat gevoel probeert het merk DS uiteraard op een eigentijdse manier ook op te roepen. Met een verwijzing naar kunst, weliswaar. Eerder bracht het al de DS 7 Crossback Louvre en nu ondergaat de DS 3 Crossback een vergelijkbare behandeling.

Om te beginnen is de DS 3 Crossback volgehangen met logo's die naar het Louvre verwijzen. Die tref je onder meer op de motorkap, de achterklep en de portieren. Net boven hetzwart uitgevoerde DS-logo tref je op de motorkap een piramidevormig embleem, een verwijzing naar de glazen piramide die bij het museum hoort. Verder zijn tal van accenten in glanzend zwart uitgevoerd en staat de DS 3 Crossback Louvre op speciale 18-inch lichtmetalen wielen met daarop ook een schematische weergave van een deel van de Louvre-piramide.

In het interieur is zwart ook een alom vertegenwoordigde kleur. Zo zijn de stoelen bekleed met nappaleer in de kleur 'Art Basalt Black' en zijn er stiksels die DS als 'parelstiksels' omschrijft. De eerder genoemde piramidevorm is in het interieur ook meermaals terug te vinden.

Het gaat echter verder dan verwijzingen naar het museum, want inzittenden kunnen ook werkelijk van de kunst genieten die in het Louvre is te bewonderen. Dat is via een speciale in het infotainmentsysteem geïntegreerde app 'Un jour au Louvre' op te roepen. Zo kun je door 182 geselecteerde kunstwerken van verschillende afdelingen van het museum 'bladeren' en die op volledig scherm in beeld brengen. Wie dat wil, kan instellen dat er iedere week een ander kunstwerk uitgelicht wordt. Dat is ook als achtergrond in te stellen, zodat inzittenden tijdens het rijden ernaar kunnen kijken. Ook zijn er podcasts beschikbaar van enkele minuten waarin de getoonde kunst wordt toegelicht.

De DS 3 Crossback Louvre is er zowel als de volledig elektrische E-Tense, maar ook met de 130 pk sterke PureTech-benzinemotor. Er is de keuze uit vijf verschillende lakkleuren: Noir Perla Nera (zwart), Gris Artense (grijs), Gris Platinium (grijs), Blanc Nacré (wit) en Cristal Pearl (champagne). De DS 3 Crossback Louvre wordt leverbaar vanaf €43.740.