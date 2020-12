DS 7 Crossback Louvre E-Tense is rijdend museum

DS heeft een speciale editie van de 7 Crossback gepresenteerd. De rijk uitgeruste uitvoering is alleen leverbaar in combinatie met een van de twee plug-in hybride E-Tense-aandrijflijnen die DS op de prijslijst van de 7 Crossback heeft staan.

Dít is de DS 7 Crossback Louvre E-Tense, een hele mond vol. De speciale uitvoering is in het leven geroepen om de inmiddels vijf jaar oude samenwerking tussen het Louvre in Parijs en DS Automobiles te vieren. Natuurlijk is de DS 7 Crossback Louvre E-Tense bezaaid met een stel speciale Louvre-badges, maar er speelt zich op detailniveau veel meer af.

DS voert de zogeheten DS Wings, de normaliter chroomkleurige accenten rond de grille en onder de koplampen, net als de raamomlijsting, de dakrails en de accenten rond de achterlichten in het zwart uit. In de buitenspiegelkappen is een naar de glazen piramides van het Louvre verwijzend patroon gegraveerd én de auto staat op speciaal 20-inch lichtmetaal. Ook in het interieur komt het patroon van de door Ieoh Ming Pei ontworpen Franse piramide terug en wel in de ventilatieroosters en op de met leer afgewerkte klep van het opbergvak onder het infotainmentsysteem.

Is er meer? Jazeker. Op het 12-inch grote infotainmentsysteem zijn namelijk 182 kunstwerken te bekijken, kunstwerken die stuk voor stuk worden vergezeld door een enkele minuten lang durende podcast. Kopers van de speciale uitvoering worden automatisch 'Ami du Louvre'. Dat houdt in dat je onbeperkt toegang krijgt tot onder meer het Louvre-museum. De speciale uitvoering is verder gebaseerd op de Grand Chic en Inspiration Art Basalt-uitvoeringen van de DS 7 Crossback en dat betekent dat Active Scan Suspension, Active Led Vision en zaken als verwarmbare en te koelen voorstoelen met massagefunctie standaard zijn.

De DS 7 Crossback Louvre E-Tense is - z'n naam geeft het al weg - alleen te krijgen in combinatie met een van de twee plug-in hybride E-Tense-aandrijflijnen. Dat betekent dat je voor een 300 pk sterke vierwielaangedreven versie kunt gaan, maar ook de mildere voorwielaangedreven 225 pk sterke E-Tense plug-in hybride kunt bestellen. Die laatste kost als Louvre-editie €63.890 terwijl je voor de 300 pk sterke variant in Louvre-trim €68.890 moet kosten. Er komen in totaal slechts 17 exemplaren naar Nederland.